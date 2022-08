Vanessa Incontrada, sorpresa in tv: “Il prossimo anno mi vedrete a…”

L’attrice rivela i piani per il futuro: ecco dove vedremo Vanessa Incontrada nei prossimi mesi

Anche quest’anno la Vanessa Nazionale è stata scelta per condurre il Tim Music Awards. L’attrice italo-spagnola sarà alla guida del programma musicale insieme al collega e amico Carlo Conti, ma l’appuntamento in agenda per i giorni del 9 e 10 settembre segneranno solo l’inizio di un’altra, l’ennesima stagione di successo per la showgirl tanto amata. E nel corso di una intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e canzoni, l’artista ha iniziato a scoprire le carte su quelli che saranno i tanti appuntamenti nella quale sarà chiamata a mettere in mostra il proprio talento e la professionalità che la contraddistinguono da anni:

In autunno farò Striscia la notizia e Zelig su Canale Cinque. Dopo di che sarò in teatro e a seguire arriverà la seconda stagione di Fosca Innocenti, che ho appena finito di girare. E alla fine dell’anno prossimo inizierò un altro film

Tim Music Awards, la presentatrice rivela i propri gusti musicali

Come di consueto ai Tim Music Awards ci sarà tanto spazio per la musica moderna e i tormentoni che ci stanno facendo ballare in questa bollente estate. Intervistata da Sorrisi e canzoni Vanessa Incontrada ha rivelato i propri gusti, ammettendo di spaziare senza troppi problemi da una parte all’altra: “Vario molto tra i generi e ascolto di tutto: dal rap alla musica classica. Se mi serve energia, mi do al pop che mi dà una carica forte” – ha ammesso la presentatrice e attrice che ha trovato il parere concorde del suo compagno di viaggio Carlo Conti – .

Vanessa Incontrada scherza con il collega: “Ecco cosa ha di spagnolo”

La grande attrice, che proprio nei giorni scorsi ha terminato un’avventura, è poi passata ai toni scherzosi nell’intervista rilasciata a Sorrisi e canzoni in cui ha scherzato con l’amico Carlo Conti. Quali sono secondo Vanessa i tratti assunti dal collega di radice spagnola? “L’abbronzatura! A Barcellona si va al mare anche d’inverno e la gente ha un bel colorito tutto l’anno” – la simpatica risposta della Incontrada che come al solito non perde il buon umore e la schiettezza – .