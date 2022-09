“Tragedia sfiorata”, Alberto Matano e l’annuncio choc a La vita in diretta

Alberto Matano e la tragedia sfiorata al Globe Theatre: “Si è temuto il peggio”

Si è aperta con l’incidente avvenuto nelle scorse ore a Villa Borghese, nella capitale, la puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, giovedì 22 settembre 2022, dove il padrone di casa, entrando in studio, ha commentato quanto accaduto parlando di “tragedia sfiorata” e sottolineando che si è rischiato il peggio per una scolaresca in gita sul posto: al Globe Theatre, per chi lo l’ha ancora saputo, è crollata una scala causando dodici feriti. “Undici dei feriti sono ricoverati in ospedale […] Le immagini che state vedendo sono state girate proprio poco fa” sono state le parole del giornalista nei primi secondi dell’appuntamento di oggi.

La vita in diretta e l’incidente a Roma: “Studenti volati giù per diversi metri”

“La scala è letteralmente crollata e i visitatori sono volati giù per diversi metri” ha spiegato Alberto Matano sempre commentando le immagini che nel frattempo la regia ha mandato in onda, sottolineando subito dopo: “Per fortuna nessuno dei feriti è grave”. Ha poi aggiunto:

Il sindaco di Roma si è subito recato sul posto e più tardi vi aggiorneremo.

“C’è poi un’altra vicenda che sta suscitando molta inquietudine, ossia una presunta segregazione per la quale sentiremo la versione dei due accusati” ha detto in conclusione chiudendo l’anteprima.

Quattro donne nel talk con Alberto Matano nella seconda parte della diretta di oggi

Dopo il primo blocco della trasmissione interamente dedicato alla cronaca e all’attualità, La vita in diretta ha dato spazio a temi più leggeri, con la presenza di quattro ospiti tutte donne, ossia Giovanna Rei, Rita Rusic, Barbara Alberti e Simona Izzo. E proprio quest’ultima, nei secondi finali, ha fatto una battuta al conduttore dicendogli: “Abbiamo già finito? Nooo!”. Sorridendo, Alberto ha salutato i telespettatori (che ieri gli hanno regalato l’ennesimo record d’ascolti con una netta vittoria sul competitor) dando appuntamento a domani, non prima di invitare tutti ad andare al cinema a vedere ‘Quel posto nel tempo’, film del quale è protagonista l’attrice Giovanna Rei, come suddetto tra gli ospiti presenti in studio.