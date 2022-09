Alessandro Cecchi Paone, il fidanzato sbotta: “Su di me dette cose orribili”

Il fidanzato del popolare giornalista rompe il silenzio: il suo amaro sfogo

In questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Alessandro Cecchi Paone e del suo nuovo fidanzato. Difatti dal momento in cui sono uscite le loro foto insieme sul settimanale Chi ne sono state dette un po’ di tutti i colori. Dopo tante chiacchiere il nuovo compagno del giornalista ha deciso di rompere il silenzio con un’intervista rilasciata oggi al quotidiano Il Corriere della sera. In questa occasione il giovane Simone non ha nascosto tutto il suo dispiacere per le cose orribili scritte e dette nei suoi confronti:

“Persone vicine a me che vedo tutti i giorni, hanno scritto cose orribili, che mi hanno fatto male…”

Difatti il ragazzo ha anche dichiarato che c’è stata molto gente che ha puntato il dito nei suoi confronti dandogli né più né meno dell’opportunista: “Sono stato dipinto in un modo che non merito…”

Alessandro Cecchi Paone, il suo fidanzato sotto choc: “Molta gente non mi stima più”

Il fidanzato del popolare giornalista, Simone Antolini, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera, ha poi fatto presente che dopo quelle famose foto pubblicate sul settimanale Chi molte persone a lui vicine hanno purtroppo perso la stima nei suoi confronti:

“Ero amato da tutti, credo apprezzato come ragazzo grazioso e gentile, di punto in bianco mi sono trovato a fare i conti con gente passata dallo stimarmi allo schifarmi…”

Il compagno di Cecchi Paone, finito recentemente al centro dell’attenzione, ha anche dichiarato che c’è purtroppo chi ha anche insinuato che abbia preso dei soldi per stare al fianco del giornalista: “Uno mi ha chiesto: almeno, ti paga bene?”. Accuse del tutto infondate che l’hanno fatto soffrire molto.

Fidanzato del giornalista non ci sta: “Molti credono sia diventato gay per diventare famoso”

Il giornalista del Corriere ha poi chiesto al fidanzato di Alessandro Cecchi Paone, Simone, il motivo per cui in questi giorni ha ricevuto così tanto odio, anche da persone che fino a pochi giorni fa hanno sempre dimostrato il suo affetto nei suoi confronti. E quest’ultimo ha rivelato di credere che visto che non era dichiarato, molti hanno pensato che fosse diventato gay per diventare famoso: “Tutti pensavano che fossi etero e, ora, ritengono che sia diventato omosessuale per diventare popolare…” Ma come hanno reagito i suoi genitori? A quanto pare non hanno preso benissimo il fatto di venire a sapere della sua omosessualità sul magazine, anche se adesso sono felici per lui: