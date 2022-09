Andrea Dianetti Tale e Quale, chi è l’attore: “Forse scambiato per un altro”

L’attore si presenta a Tale e Quale Show: “Probabilmente sono stato scambiato per altri”

L’attesa è finita, questa sera inizia la nuova edizione di Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti prenderà il via con un cast decisamente forte e ben amalgamato e tra i concorrenti troveremo anche Andrea Dianetti. L’attore si è presentato al settimanale TV Sorrisi e canzoni nei giorni scorsi, esternando le proprie emozioni sulla nuova e intrigante avventura nel format di Rai1. Un misto di gioia e incredulità per l’artista, che parlando alla rivista ha scherzato in avvicinamento all’inizio del programma, dimostrando anche le idee chiare:

Vorrei imitare un mito come Renato Zero. Spero non mi capiti qualche cantante francese, a malapena parlo inglese. Carlo Conti? Probabilmente mi ha scambiato per qualcun altro.

Gioia manifestata anche nel corso di una intervista a Intimità rilasciata da Andrea Dianetti prima del debutto: “Chiedetemi se sono felice!”

Andrea Dianetti e un autunno di nuove avventure: “Ecco cosa farò”

Non solo Tale e Quale Show per Andrea Dianetti, fortissimo anche sui social e Instagram (questo il suo profilo). L’attore, intervistato dal settimanale Intimità, ha scoperto le carte rivelando i suoi prossimi progetti. Ecco cosa ha confessato in avvicinamento al debutto nel programma, ricco di grandi nomi: “Farò uno spettacolo teatrale a Roma, Le Tre sorelle, oltre ad essere nel cast di Tale e Quale”. Tanta carne al fuoco dunque per il classe 1987.

Chi è Andrea Dianetti

Nato a Roma il 9 maggio del 1987, Andrea Dianetti è un attore, scrittore, regista e speaker radiofonico. Nel lontano 2005 da giovanissimo ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, prima di sbarcare con continuità in tv in varie sit-com e diversi film. Tantissimo teatro e web, negli ultimi anni ha condotto gli spin-off di Isola dei famosi e La pupa e il secchione su Mediaset Infinity, Isola Party e Pupa Party. Recentemente ha lanciato il suo libro La felicità del gambero.