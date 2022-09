Antonella Clerici, parole toccanti a È sempre mezzogiorno: “È importante…”

La bellissima riflessione della conduttrice di È sempre mezzogiorno: “Per me la gratitudine è importantissima”

Anche oggi, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, la trasmissione culinaria di Rai1 ha intrattenuto il pubblico alle ore 11:55 circa. E se da una parte non sono mancate buonissime ricette e simpaticissime gag tra gli ospiti, allo stesso modo Antonella Clerici ha fatto anche una toccante riflessione all’inizio della puntata. In particolare la conduttrice ha ricordato che oggi è la giornata della gratitudine ed ha detto che per lei questo è uno dei sentimenti più belli. Poi ha aggiunto:

“Lo voglio dire perché sapete che per me questa parola è importantissima, per me significa molto. Bisogna essere grati alla vita, a chi ci ha fatto del bene e ricordarcelo sempre perché è una cosa molto bella”.

Antonella Clerici è già in modalità autunno: “Lo so che è sbagliato dire che inizia oggi”

Dopo aver raccontato un episodio doloroso la conduttrice di Rai1 ha parlato anche dell’autunno. Nello specifico Antonella a È sempre mezzogiorno è entrata sorridendo perché per lei oggi, 21 settembre, è il giorno in cui inizia l’autunno. Com’è noto, infatti, la Clerici ama il periodo freddo, che va dall’autunno all’inverno, mentre non sopporta molto il periodo caldo. Non a caso un posto dove sogna di andare, come ha detto in una delle recenti puntate, sono le isole Lofoten, in Norvegia. Tuttavia Antonella ha voluto chiarire:

“Lo so, mi hanno detto che l’autunno inizia il 23 quest’anno è quindi è sbagliato dire che inizia oggi. Ma per me oggi è la fine dell’estate”.

Puntata ricca a È sempre mezzogiorno oggi: tutte le ricette e non solo

Dopo aver riflettuto sull’autunno e sulla giornata della gratitudine Antonella Clerici ha dato il via vero e proprio alla puntata. Tante e tutte diverse le ricette proposte oggi dagli chef del programma. In particolare sono state preparate: la torta chisola cum li brogni di Daniele Persegani e il filetto di manzo con spadellata di fichi di Chloe Faccini. E ancora, Mauro e Mattia Improta hanno cucinato gli spaghetti alla chitarra alla nerano, mentre l’amatissimo Fulvio Marino ha preparato la schiacciata toscana all’uva. Infine, mentre Milly Carlucci ha fatto irruzione nel programma, la cuoca Alice Balossi ha preparato le caramelle facili facili.