E’ sempre mezzogiorno, dolore per Antonella Clerici: “Sono vicina a…”

Antonella Clerici dedica un pensiero alla popolazione delle Marche colpita dall’alluvione

Ha scelto di condividere una storia su instagram la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno nelle ultime ore, per dimostrare la sua vicinanza alla popolazione marchigiana, colpita dalla terribile alluvione che durante la notte ha causato vittime e dispersi: “Sono vicina agli abitanti delle Marche” ha scritto, non potendo rivolgere in diretta un pensiero alle persone colpite dalla tragedia poiché, non è un segreto, il suo programma il venerdì va in onda con una puntata registrata nei giorni precedenti, ma comunque inedita, motivo per il quale, chi non lo sa, si sarà chiesto sicuramente come mai non abbia parlato in apertura di trasmissione di quanto è successo, dato che commenta spesso i fatti del giorno.

Non solo Antonella Clerici: anche gli altri volti della Rai sconvolti per la tragedia delle Marche

Prima della messa in onda di E’ sempre mezzogiorno, il cui obiettivo è solo regalare un po’ di spensieratezza ai telespettatori con la presentazione di ricette, Rai1 ha ovviamente dato spazio agli aggiornamenti sui soccorsi e la ricerca dei dispersi del nubifragio attraverso la diretta di Unomattina e di Storie Italiane dove, rispettivamente, Massimiliano Ossini ha parlato di una notte di grande paura mentre una provata Eleonora Daniele ha annunciato purtroppo l’aumento delle vittime, salite a otto.

E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici rivela: “Stanno per arrivare nuovi cuochi”

Tornando, invece, a E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici (che ieri ha lanciato un allarme in diretta) all’inizio dell’appuntamento di oggi ha promesso delle novità, come l’arrivo di nuovi cuochi: “Già oggi ci sarà qualche sorpresa” ha anticipato, ricordando inoltre che, diretta dopo diretta, i volti del programma racconteranno come hanno trascorso i mesi estivi. Intanto con la puntata andata in onda ieri, mercoledì 15 settembre, la trasmissione ha superato la media di 1milione di telespettatori, dopo i circa 1milione 400mila ottenuti nei primi appuntamenti di questa stagione, totalizzando una media di share del 16.19%.