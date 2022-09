Arisa sta male, è mistero sui problemi di salute: annullato un suo concerto

Problemi di salute per Arisa: fan allarmati per l’annullamento di un concerto

C’è ansia e preoccupazione per le condizioni di salute della cantante lucana, il cui nome all’anagrafe è Rosalba Pippa. Infatti in queste ore l’annuncio dell’annullamento di una tappa del concerto per problemi di salute non meglio specificati sta allarmando i fan. L’International Music and Arts ha appunto fatto sapere che il concerto di Velletri di domani è stato annullato:

“International Music è spiacente di comunicare che il concerto di @arisamusic a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute.”

La cantante di Cuore e Controvento non è in forma per potersi esibire perché sta male ma al momento non ci sono altri dettagli.

L’amata cantante non sta bene: mistero sulle condizioni di salute e il silenzio sui social

I fan che da anni seguono la cantante sono preoccupati per le sue condizioni di salute perché da ore l’artista, di solito molto attiva sui social, non ha postato nulla per spiegare cosa le è successo e tranquillizzare i fan. L’ultimo suo post, infatti, risale ad alcune ore fa ed è l’annuncio dell’annullamento del concerto. Insomma in attesa di sapere qualcosa di più sui problemi di salute di Arisa tutti si augurano che non si tratti di nulla di grave e preoccupante e che il mistero venga subito svelato dalla cantante e nuovamente giurata di Amici di Maria De Filippi.

Nuovi problemi di salute per l’artista che soffre di tricotillomania: cosa ha avuto

In attesa di sapere cosa ha avuto Arisa e come sta adesso, la cantante di recente in un’intervista ha confessato di soffrire di tricotillomania, malattia che porta la persona a toccarsi sempre i capelli fino a strapparli. Motivo per il quale spesso li ha portati molto corti. L’artista, però, è al centro delle scena per la sua voce e le sue canzoni, archiviata la storia con Vito Coppola, che di recente le ha fatto un’inaspettata dedica, è concentrata sulla sua musica con tour in giro per l’Italia ed il lancio del video del suo ultimo singolo