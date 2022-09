Armando Incarnato furioso con Riccardo Guarnieri: “Ha preso in giro tutti”

Il cavaliere napoletano si scontra con l’ex di Ida Platano: “La porta di casa mia sarà chiusa a vita per te”

C’è stato uno scontro tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, nella nuova puntata del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Il cavaliere napoletano dopo aver messo in guardia la tronista Federica Aversano: “Fai attenzione a uno che ha preso in giro tutti quanti”, si è scagliato duramente contro l’ex della sua amica:

“Sei tu che hai detto che volevi conoscere lei. Maria ti ha detto ti devi sedere la, hai fatto un passo indietro. Non torno indietro tanto per….se ti piaceva la contattavi sui social questa estate, la porta di casa mia per te sarà chiusa a vita!“.

Riccardo Guarnieri rinuncia a corteggiare la tronista: “Non vado da nessuna parte”

Federica Aversano ha fatto un passo indietro nei confronti dell’ex di Ida Platano, dopo avergli detto di non ricambiare il suo interesse dicendogli: “Se vuoi sederti lì un caffè lo prendo volentieri”. A sorpresa il cavaliere ha rinunciato a corteggiarla: “Con queste basi non vado da nessuna parte. Cosa cambia se sono seduto qui o lì. Prendiamoci il caffè e poi si decide”. La reazione di Gianni Sperti non si è fatta attendere: “Sei inconcludente, hai fatto tutto tu. Ti rode ad andarti a sedere la, ti stai arrampicando sugli specchi”. Il cavaliere ha fatto infuriare anche Armando Incarnato: “La situazione a oggi è questa, non tornare indietro alla preistoria. Non hai il coraggio di sederti là. Che cosa vuoi la sfera di cristallo? Allora vuol dire che non ti interessa così tanto”. L’ha attaccato anche la tronista: “Mi sembri incorente, devo dare ragione a lui, fai più bella figura se dici io lì non ci voglio stare”. L’ex della parrucchiera si è giustificato:

“L’ho detto solo tu e lui non l’avete sentito, sono stato abbastanza chiaro, con quello che hai dichiarato non vado da nessuna parte, prendiamoci il caffè e poi decidiamo”.

Anche la conduttrice di Uomini e Donne ha espresso il suo punto di vista: “La tua angoscia è l’eventualità che non arrivi alla fine, perchè lei ti scarica”.

Una nuova dama dà un due di picche allo storico protagonista del trono over: “Non ti vedo deciso”

A questo punto la nuova dama Cristina ha spiegato il motivo per cui ha rifiutato il numero dell’ex di Ida Platano:

“Non ti vedo un uomo deciso, un po’ una bandiera, secondo me non sei qui per una storia d’amore, alla nostra età la bellezza è secondaria, il mio obiettivo è innamorarmi”.

Riccardo Guarnieri si è difeso dopo il due di picche: “Cosa sto facendo di incoerente!”, venendo criticato di nuovo da Armando Incarnato: “A differenza tua ho avuto il coraggio di insistere. Perchè devi ironizzare sul mio biondo? Perchè mi chiami ragazzo biondo? A differenza tua mi sono fatto avanti senza avere paura, io amo osare, tu invece sei fumo, mi sono mai sbagliato sul tuo conto?”.