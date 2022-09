Domenica In, Loretta Goggi senza freni: “Ho lasciato la Rai perché…”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Settembre 11, 2022 , in Domenica In

La cantante confessa a Domenica In: “Ecco perché ho lasciato la Rai”

Grandi ospiti nella prima puntata di Domenica In. Mara Venier ha aperto le porte del suo studio alla grande Loretta Goggi, prontissima a tornare su Rai 1 con Tale e Quale Show, dove riprenderà posto al fianco di Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, con la conduzione del solito impeccabile Carlo Conti. Intervistata da Zia Mara la Loretta Nazionale ha aperto la scatola dei ricordi, parlando a cuore aperto di colleghi come Lucio Battisti, del suo storico matrimonio con Gianni Brezza fino ad arrivare ai suoi tanti successi sul piccolo schermo. Per anni però la Goggi è stata lontana dalla Rai e a Domenica In ha rivelato i motivi della tanto chiacchierata separazione di diversi anni fa:

Ho accettato un paio di cose che non avrei dovuto accettare, quelle che ho rifiutato non erano adatte a me. La Rai mi chiese di cambiare volto, volevano novità e risultati. Quello è stato il mio addio alla Rai

Loretta Goggi ricorda il matrimonio: “Sarà sempre con me”

Uno stralcio dell’intervista rilasciata dalla cantante a Domenica In non poteva non essere dedicato allo storico matrimonio di Loretta Goggi con Gianni Brezza, scomparso nel 2011 ma mai dimenticato dalla famosa artista. Confessandosi da Zia Mara la celebre artista ha ricordato come è nata la proposta di matrimonio, decisamente sorprendente: “C’era Roma-Juventus in diretta tv. Io non guardavo la partita, mi ero messa al pc in ufficio. Poi fa: ‘Goggi, ma perché non ci sposiamo?’. Io gli ho risposto: ‘Scusa, ma adesso chi ci piglia?’. E lui: ‘Ma io dicevo tra noi’. Un amore sempre vivo nel cuore di Loretta: “Sarà sempre con me”.

Il ricordo del grande artista: “Era un tipo taciturno”

Spazio anche a un ricordo speciale nel corso dell’intervista della Goggi a Domenica In. La giudice di Tale e Quale Show ha ricordato il collega e amico Lucio Battisti parlando dalla Venier: “Era taciturno, non si buttava in mezzo alla gente, ma noi avevamo un bel rapporto, si creava un’atmosfera molto rilassata” – le parole della cantante che nei mesi scorsi ha rifiutato la conduzione di un noto programma Rai – .