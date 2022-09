Ascolti tv, tiepido Scherzi a parte: Lolita Lobosco vince anche in replica

Scherzi a parte non inizia benissimo: la replica del primo canale trionfa la serata

Tante risate strappate, ma inizio tiepido dal punto di vista degli ascolti per Enrico Papi e il suo Scherzi a parte. Per il secondo anno consecutivo il conduttore è al timone del celebre programma targato Mediaset, che nella prima puntata è stato capace di raccogliere nel suo studio grandi ospiti come Iva Zanicchi e Anna Tatangelo, oltre ad Amaurys Perez e Federico Fashion Style. Il programma di Canale Cinque ha perso la sfida auditel contro Rai Uno, che ha mandato in onda la replica della fiction Lolita Lobosco, con la bravissima attrice Luisa Ranieri in grande spolvero e che ha funto da calamita per i telespettatori. Andando più nel dettaglio, Scherzi a parte di Enrico Papi ha raccolto davanti al video 2.048.000 spettatori (17.1% di share). Numeri non entusiasmanti, ma certamente non tragici, considerato anche che ieri sera si giocava un big match in Serie A come Milan-Napoli.

Lolita Lobosco vince con una vecchia puntata: gli ascolti

Canale Cinque, come vi abbiamo spiegato nel primo paragrafo, ha raccolto poco più di due milioni di telespettatori davanti alla tv. E’ andata meglio alla replica della fiction Le indagini di Lolita Lobosco di Rai1, che ha intrattenuto 2.855.000 telespettatori (19.1% di share), quasi un milione di spettatori in più rispetto alla rete rivale. Ancora presto per trarre bilanci, c’è di certo che questo risultato in qualche modo fa sorridere in casa Rai e un po’ meno dalle parti del Biscione, dove però non mancheranno le occasioni per ripartire alla grande. A partire da questa sera con il ritorno del GF Vip di Alfonso Signorini, macchina da guerra in termini di ascolti.

Non solo Scherzi a parte ko, altra soddisfazione per la rete rivale

Enrico Papi e Scherzi a parte non sono stati gli unici a cedere alla strapotenza della Rai. Nel pomeriggio di ieri domenica 19 settembre Mara Venier e la sua Domenica In sono riusciti ancora una volta a vincere il duello con Mediaset, che ha risposto con un pezzo da 90, ovvero Amici di Maria De Filippi. Doppia gioia per il primo canale, ma i numeri non sono comunque lontanissimi tra di loro.