Bianca Guaccero, nuova vita dopo Detto Fatto: “Cambiato città e…”

“Ho cambiato città e mi sono trasferita a Roma”, la confessione della nota conduttrice

Ha iniziato la giornata tenendo aggiornati i suoi followers, Bianca Guaccero che non ha mai smesso di parlare al pubblico e di condividere i momenti più importanti della sua vita. Oggi è per l’ex conduttrice di Detto Fatto uno di quei giorni che segnano una svolta. “Ragazzi oggi primo giorno di scuola di Alice” ha raccontato l’artista nelle sue storie su Instagram, ha poi continuato il suo sfogo svelando:

“Abbiamo cambiato città, quindi sarà il primo giorno di scuola qui a Roma nella sua nuova classe, con i nuovi compagni che ancora non ha conosciuto”.

Queste le parole della presentatrice che con non è riuscita a nascondere il suo stato d’animo di palpitazione e ha condiviso sui social il momento dell’entrata in classe della figlia. Un cambiamento importante per la conduttrice che si è trasferita a Roma dopo la fine della sua avventura nel programma di tutorial di Rai2, lasciato dopo quattro anni portandosi nel cuore tanti bei ricordi e amici.



Bianca Guaccero inizia una nuova vita a Roma e ammette: “Sono emozionata”

Sempre sui social l’ex conduttrice di Detto Fatto ha ammesso: “Devo dire che sono molto emozionata e anche Alice”. Insomma una vera sfida per la presentatrice di Bitonto che ha voltato pagina ed è pronta per nuove avventure professionali. Nelle scorse settimane infatti non ha nascosto che presto tornerà protagonista sul piccolo schermo, anche se non ha voluto svelare precisamente dove la vedremo. È ancora un mistero infatti cosa farà, se si cimenterà nella conduzione di un nuovo programma oppure riabbraccerà il suo amore mai spento per la recitazione. Potrebbe infatti essere protagonista anche di una nuova fiction, dopo aver partecipato lo scorso anno a Fino all’ultimo battito accanto a Marco Bocci.

Conduttrice si lascia andare, il dolce messaggio per la figlia: “La mia modella preferita”

In attesa di scoprire cosa riserverà il futuro a Bianca Guaccero dal punto di vista professionale, la conduttrice, che ha ammesso di aver nostalgia di Detto Fatto, si sta dedicando alla famiglia e alla piccola Alice, avuta dall’ex marito Dario Acocella. Proprio a lei su Instagram ha dedicato queste dolci parole a commento di una foto (visibile cliccando qui): “La mia modella preferita”. Intanto a quanto pare, nonostante i gossip lanciati in questi mesi, l’attrice sarebbe ancora single. Il 2022 sarà l’anno giusto per trovare l’amore?