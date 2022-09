Camper, Tinto fa una confessione privata: “Grazie a mia moglie ho…”

Tinto fa un’inedita confessione: “Grazie a mia moglie ho capito che l’amore non ha confini”

Da lunedì al venerdì il conduttore pugliese, il cui vero nome è Nicola Prudente, è in onda su Rai1 al timone di Camper, insieme a Roberta Morise. Tuttavia, il conduttore è arrivato al successo dopo una lunga gavetta fatta di alti e bassi e, in una lunga intervista concessa al settimanale Gente, ha rivelato che fondamentale per lui è stata la moglie Barbara, venezuelana e madre dei suoi due figli Davide ed Eleonora di 13 e 9 anni. I due si sono conosciuti in Canada. Su di lei Tinto ha confessato:

“Con lei ho capito che l’amore vero non ha confini e non teme la lontananza. Nel 2007 ci siamo sposati in comune a Pistoia e successivamente in chiesa a Caracas.”

Camper, il conduttore ricorda i momenti difficili: “Non mi sono mai scoraggiato”

Durante l’intervista al magazine su citato, Tinto ha ricordato la sua lunga gavetta fatta anche di momenti difficili:

“Non mi sono mai scoraggiato. Mai, nemmeno nei momenti più difficili. Siamo fatti di energia, se pensi positivo, se non perdi la speranza, capisci che l’universo ti toglie e l’universo ti dà.”

Inoltre Nicola Prudente ha aggiunto che questo suo ottimismo, questo suo modo di vedere sempre il lato positivo della vita lo vuole trasmettere ai suoi due bambini e cerca di farlo giorno dopo giorno.

Camper giunge al termine: i prossimi progetti televisivi del conduttore

Fino a venerdì 9 settembre Tinto e Roberta Morise saranno al timone del programma di Rai1 per poi lasciare spazio da lunedì 12 settembre a È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, la conduttrice infatti ritorna con la seconda edizione. Tuttavia per il conduttore gli impegni professionali non finisco qui. In autunno, infatti, sarà su Rai2 con Top e dal 12 settembre condurrà Decanter, entrambi insieme con l’amico Federico Quaranta. Insomma per il conduttore (che di recente ha ricordato in diretta una famosa collega morta) è un periodo ricco di impegni professionali e di soddisfazioni personali e sicuramente la nonna Regina, colei che ha assistito ai suoi primi spettacoli di bambino davanti al programmi del grandissimo Corrado, sarebbe fiera di lui.