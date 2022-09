Can Yaman non ne può più, il duro sfogo: “Faccio di tutto per scappare”

L’attore di Viola come il mare e l’invadenza nella sua vita privata: le difficoltà

Ormai ci siamo, mancano davvero pochissime ore alla prima puntata di Viola come il mare che andrà in onda stasera, venerdì 30 settembre, in prima serata su Canale5. In attesa del debutto Can Yaman si è raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Qui l’attore ha parlato anche del rapporto con il suo pubblico e del grande successo che ha in Italia. Una delle difficoltà più grandi per un personaggio tanto amato, inoltre, è quello dei continui gossip. Su questo Can ha detto:

“In genere sono gentile, mai sgarbato. Quando però si sfocia nell’eccessiva invadenza in relazione alla mia vita privata allora faccio di tutto per scappare”.

Can Yaman racconta qualcosa sul suo personaggio: “Rapporto con la famiglia da risolvere”

Fin dalla prima puntata di Viola come il mare il protagonista apparirà come burbero, chiuso, diffidente e molto impulsivo. In realtà l’attore che lo interpreta spiega che Francesco Demir si porta dentro delle cose che man mano lo spettatore capirà. E’ però un uomo con valori importanti, che vuole fare la differenza nel mondo e aiutare gli altri. Per questo intraprenderà anche un’indagine molto delicata su un traffico di bambini. E riguardo al suo lato così spigoloso l’attore turco spiega:

“Si porta dietro un rapporto con la famiglia da risolvere”.

Il protagonista di Viola come il mare somiglia all’attore che lo interpreta: le similitudini

Nel corso dell’intervista Can Yaman spiega di avere diverse affinità con Francesco Demir, Ispettore Capo del Commissariato di Palermo. Le cose che più li accomunano sono l’impulsività e il desiderio di aiutare gli altri. Infatti Can ha fondato un’associazione benefica che aiuta proprio i bambini più in difficoltà. Quello che invece differenzia i due uomini è che nella serie Francesco fa fatica ad innamorarsi della protagonista, la giornalista Viola Vitale (Francesca Chillemi) affetta da sinestesia, nonostante ne sia molto attratto sia a livello fisico che mentale.

“Io invece non avrei faticato come lui se fossi stato al suo posto”

dice l’attore. L’appuntamento è dunque per stasera, dalle 21:40 circa, con la prima imperdibile puntata su Canale5.