Francesca Chillemi, lacrime a Verissimo per la nonna: “L’ho persa da poco”

L’attrice si commuove a Verissimo: “Mia nonna è dentro di me”

E’ iniziata la nuova stagione dello storico programma di Canale5 che anche per quest’anno vede Silvia Toffanin al timone della trasmissione. Un doppio appuntamento nel weekend per la conduttrice che oggi e domani intervisterà tantissimi volti dello spettacolo e non solo. Ad aprire la prima puntata è stata la coppia professionale formata da Can Yaman e Francesca Chillemi, giunti in studio per presentare la nuova fiction Viola come il mare in partenza da venerdì 30 settembre. Durante l’intervista la Chillemi ha parlato anche della nonna morta circa un mese fa.

“L’ho persa da poco, aveva 98 anni e sono grata alla vita per averla avuta così tanto vicino a me”

ha detto l’attrice in lacrime. Poi, nel raccontare alcuni episodi a lei legati, ha aggiunto: “La cosa più bella è proprio lei dentro di me. Spero stia bene adesso”.

Doppia emozione per Francesca Chillemi: “Mia figlia mi ha messo davanti ad una crescita”

Intervista super commovente a Verissimo per l’amatissima attrice delle fiction italiane. Infatti oltre a parlare della nonna c’è stato un altro argomento che ha messo a dura prova le emozioni della Chillemi. Si tratta della figlia Rania, avuta con il compagno Stefano Rosso e che oggi ha 6 anni.

“E’ importantissima nella mia vita. Mi ha messo davanti ad una crescita importante, perché è questo che fanno i figli”

ha detto Francesca visibilmente emozionata. L’attrice ha spiegato che secondo lei non sono i genitori a crescere i figli ma in realtà sono questi ultimi a farlo con i genitori. La prova è molto dura per gli adulti: far stare bene i propri piccoli e superare i propri limiti.

L’ospite di Verissimo ripercorre la sua carriera: “Sono entusiasta del mio percorso”

Grazie all’intervista odierna l’attrice ha potuto rivivere il suo percorso artistico e personale e tracciare un bilancio della sua carriera. Tutto ha avuto inizio 19 anni fa con la vittoria di Miss Italia e dopo aver lasciato la sua amata Sicilia.

“Sono entusiasta del mio percorso”

ha detto l’attrice che ha ammesso come ci siano state sia cose belle che meno belle. Adesso l’attende un nuovo ruolo da protagonista in Viola come il mare con Can Yaman tra scene bollenti e casi da risolvere a Palermo.