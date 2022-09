La cantante Donatella Milani in ospedale, ha avuto un incidente: come sta

Incidente stradale per la popolare cantante: il suo drammatico annuncio su instagram

Donatella Milani è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste dell’ultima edizione di Ora o mai più. Una volta però finito il programma condotto da Amadeus la cantante ha fatto perdere un po’ le tracce. Si segnala che oggi è tornata prepotentemente sotto i riflettori per un dramma personale. Di cosa si tratta? Ha pubblicato una foto su instagram dal letto d’ospedale, asserendo di aver fatto un brutto incidente in auto dopo che un cane le ha improvvisamente tagliato la strada:

“Ho avuto un incidente con l’auto, un cane ha attraversato improvvisamente la strada…”

Donatella Milani come sta dopo l’incidente in auto: le sue condizioni di salute

La cantante ed ex concorrente dell’ultima edizione di Ora o mai più si è mostrata su instagram distesa sul letto di un ospedale con un collare e una flebo attaccata al braccio, e nella didascalia ha fatto presente ai suoi tanti follower che purtroppo dovrà rimanere così per almeno un mese: “Dovrò restare cosi almeno un mese…” Tuttavia l’artista ha tenuto subito a precisare che nonostante si sia presa un bello spavento per via di questo incidente stradale è lieta che non ci siano state conseguenze gravi, visto che può raccontare ciò che è accaduto: “Per fortuna sono qui a raccontare!” E’ probabile che nelle prossime ore fornirà ulteriori dettagli su tutta questa brutta disavventura.

L’artista e il suo incidente stradale: “Ero indecisa se mostrarmi a voi follower così”

Donatella Milani ha poi rivelato su instagram che fino all’ultimo è stata indecisa se mostrarsi su un letto d’ospedale con tanto di collare, ma alla fine ha ritenuto fosse la cosa più giusta perchè avrebbe gradito molto un po’ di conforto:

“Fino all’ultimo ero molto indecisa se mettere o no questa foto. Ma poi ho pensato che un salutino fatto da voi amici mi avrebbe un po confortato…”

E l’affetto dei suoi tanti fan non è tardato ad arrivare, visto che tutti le hanno subito fatto gli auguri di pronta guarigione.