Scontro Domenica In-Amici: chi ha vinto tra Mara Venier e Maria De Filippi

Seconda sfida in ascolti della stagione tv 2022/23 ieri tra Mara Venier e Maria De Filippi

E’ avvenuta nel pomeriggio di ieri, 25 settembre, la seconda battaglia a colpi di share tra i programmi di punta del pomeriggio domenicale delle reti ammiraglie Rai e Mediaset, ossia Domenica In e Amici, che hanno visto prevalere il secondo. Quella di ieri è stata, appunto, la seconda sfida, poichè il talent di Canale5 è partito domenica scorsa, mentre il contenitore domenicale del primo canale è andato in onda già l’11 settembre con il primo appuntamento della stagione. Riportiamo nel secondo paragrafo i dati d’ascolto dettagliati di entrambe le trasmissioni.

Domenica In, ascolti ieri: per Mara Venier una media di poco più di 2milioni di telespettatori

Riprendiamo da TvBlog gli ascolti tv di domenica 25 settembre, che hanno visto Mara Venier portare a casa una media di circa 2milioni di telespettatori tra la prima e la seconda parte del suo programma. Nel dettaglio, il primo segmento (che si è aperto con un imprevisto) è stato visto da 2milioni 224mila telespettatori con il 16.5% di share, mentre nel secondo i telespettatori sono stati 2milioni 18mila e lo share del 17.2%); a seguire lo spazio finale, dal titolo ‘I saluti di Mara’, sono stati invece 1milione 739mila spettatori con uno share del 16.2%.

Amici 22, gli ascolti di ieri: ecco quanto ha totalizzato il talent condotto da Maria De Filippi

Vediamo, ora, i risultati ottenuti da Amici di Maria De Filippi (dove uno dei concorrenti è stato messo in imbarazzo), che riprendiamo sempre da Blogo, puntualissimo ogni mattina nella pubblicazione dei dati auditel di tutti i programmi andati in onda il giorno prima. Una media di quasi 3milioni di telespettatori è il dato portato a casa dalla conduttrice di Canale5 con il suo team: nello specifico, 2milioni 929mila telespettatori, share del 23.5%. Per la seconda domenica consecutiva, quindi, a vincere è stata la rete ammiraglia Mediaset, ma la stagione è ancora lunga e non si escludono sorprese: lo scorso anno, infatti, Mara Venier è arrivata a battere la concorrenza.