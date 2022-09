È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici lancia l’allarme: “Gravi problemi”

Antonella Clerici e la dura riflessione sulla crisi dell’agricoltura: “La siccità ha portato problemi”

Una nuova puntata di È sempre mezzogiorno stamattina, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, ha intrattenuto con leggerezza e buone ricette il pubblico di Rai1. Come sempre però non sono mancati piccoli momenti di riflessione e messaggi lanciati dalla conduttrice. In particolare Antonella oggi è entrata in studio e, dopo la consueta sigla, ha spiegato che oggi è la giornata dell’agricoltura italiana. A tal proposito la Clerici ha poi proseguito sulle note della canzone “Un’estate fa” perché l’autunno sta tardando ad arrivare e l’estate quest’anno è più viva che mai. Poi in merito alla giornata dell’agricoltura ha aggiunto:

“Lo diciamo in particolare perché la siccità naturalmente ha portato gravi problemi agli agricoltori e noi un po’ siamo come dire partecipi, siamo anche noi agricoltori”.

La conduttrice di È sempre mezzogiorno vicina ai contadini: “È un argomento che ci sta a cuore”

A proposito della giornata dell’agricoltura Antonella Clerici ha spiegato quanto la trasmissione sia legata all’argomento. D’altronde giornalmente gli chef del programma utilizzano prodotti della propria terra e raccontano aneddoti sul proprio territorio.

“È un argomento che sta a cuore a noi ma anche a tutti voi”

ha aggiunto rivolgendosi al pubblico presente a casa. Poi la Clerici ha lanciato un messaggio di vicinanza e solidarietà agli agricoltori, ai contadini e a tutti a coloro che lavorano la terra. Questo è infatti un periodo molto delicato per il settore. “Questo momento di siccità deve davvero finire” ha concluso Antonella.

Antonella Clerici spiega i danni della siccità: “Senza pioggia i funghi non crescono”

Dopo aver fatto a È sempre mezzogiorno un importante appello la conduttrice ha proseguito con il tema dell’agricoltura e in particolare della siccità.

“Senza pioggia ad esempio i funghi non crescono”

ha spiegato Antonella. La Clerici ha poi raccontato che attualmente i torrenti non sono pieni e di conseguenza non ci sono i funghi. “È tutto un ecosistema molto fragile e molto importante” ha poi aggiunto. Infine Antonella ha detto che perfino in Normandia, dov’è stata quest’estate, l’erba era gialla nonostante solitamente sia un Paese molto piovoso.