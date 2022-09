Antonella Clerici non ne può più, appello a È sempre mezzogiorno: “Basta!”

La conduttrice di È sempre mezzogiorno fa una richiesta in diretta: “Facciamo una petizione”

Da ieri è tornato in onda, per la terza edizione consecutiva, il programma di cucina tanto amato dal pubblico di Rai1. Ed anche oggi, così come accaduto ieri, tante sono state le ricette preparate, i consigli degli esperti, i giochi con il pubblico a casa e i siparietti divertenti tra gli ospiti. Così come accadeva negli anni passati, inoltre, Antonella Clerici fa gli auguri ai volti dello spettacolo che compiono gli anni. In particolare oggi la conduttrice li ha mandati agli attori Cesare Bocci e Cristiana Capotondi specificando di non voler dire l’età. Antonella, infastidita dall’argomento, ha detto che solo in Italia i giornali pubblicano il nome del personaggio con accanto i suoi anni.

“Facciamo una petizione. Basta mettere l’età! Noi abbiamo l’età che dimostriamo. Basta, finito”

ha detto la conduttrice.

Grande festa a È sempre mezzogiorno: torta e candeline per uno degli chef

Dopo aver fatto una gaffe in diretta Antonella Clerici ha dato il via alla ricetta dolce di Federico Fusca, la cheesecake Toscana. Alla fine della preparazione sulla torta sono state messe due candeline con il numero del 34. E così, dopo che Alfio le ha accese, la Clerici ha comunicato a tutti:

“Oggi è il compleanno di Federico Fusca”.

Il cuoco toscano ha spento le candeline e successivamente Antonella l’ha invitato a romperle. La Clerici ha spiegato che tale usanza le è stata insegnata a Roma. “Vanno spezzate perché è l’anno che se ne va” ha aggiunto.

Antonella Clerici festeggia in studio: è la giornata dei compleanni!

Non soltanto gli attori Cristiana Capotondi e Cesare Bocci e lo chef toscano di È sempre mezzogiorno Federico Fusca. Oggi per la trasmissione sembra essere proprio il giorno dei compleanni. Infatti Fulvio Marino, che nel corso della puntata ha cucinato un dolce per i bambini, La merenda della scuola, ha detto che oggi è anche il compleanno del suo adorato papà Ferdinando. E ancora, la conduttrice ha fatto inquadrare dalla telecamera una delle ragazze che lavora in trasmissione, precisamente nel reparto social, Michela Fabbretti, svelando che oggi compie gli anni.