Elenoire Ferruzzi affondata da Alfonso Signorini e Soraia: “Sceneggiate”

Settembre 26, 2022

Alfonso Signorini ha messo all’angolo la concorrente: “Hai commesso un errore”

E’ da poco iniziata una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ed in questa occasione il conduttore ha iniziato la puntata parlando dell’accesissimo scontro che c’è stato sabato scorso tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. Signorini ha preso subito la palla al balzo per criticare l’atteggiamento tenuto da quest’ultima, bollando le sue recriminazioni nei confronti dell’ex tronista come delle mere ‘sceneggiate’:

“Sceneggiate! Luca è fidanzato…A me è sembrato stonato che tu abbia tirato in ballo il fatto che ti abbia rifiutato solo perchè sei transgender…Luca avrebbe avuto questa reazione con chiunque…”

La concorrente transgender ha quindi precisato che però le emozioni nella casa vengono sempre molto enfatizzate: “Ho perso la brocca…Luca è un’anima bella…”

Soraia Allam Ceruti mette nel mirino la concorrente transgender: “Mi hai offesa”

Successivamente ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip la fidanzata di Luca Salatino, che ha subito colto l’occasione per puntare il dito contro Elenoire Ferruzzi, rea di aver fatto alcune uscite fuori luogo nei suoi confronti:

“Scusami, però mi hai offesa…Hai detto che se mi avresti incontrata avresti tirata giù la saracinesca…”

La concorrente trangender, che giorni fa ha fatto un’uscita infelice nei confronti di Ginevra Lamborghini, si è però subito difesa asserendo di non aver mai e poi mai avuto la minima intenzione di offenderla: “Stavo semplicemente scherzando…Ho detto una cosa goliardica…”

Elenoire Ferruzzi fa un importante chiarimento: “Le emozioni vengono esasperate”

Soraia Allam Ceruti non ha poi nascosto di esserci rimasta assai male nel momento in cui Elenoire Ferruzzi ha dichiarato giorni fa di cercare in tutti i modi di sbattere fuori dalla casa più spiata dagli italiani Luca Salatino. E anche stavolta la concorrente del Grande Fratello Vip ha subito tagliato corto, limitandosi a dire che è stato uno sfogo del momento dovuto al fatto che nella Casa di Cinecittà tutte le emozioni vengono esasperate:

“Qui i sentimenti di odio e di amore vengono esaltati all’ennesima potenza…Solo chi è qui dentro può saperlo…Qua cambia tutto…Purtroppo escono anche queste situazioni…”

Soraia ha capito subito il punto di vista di Elenoire, asserendo di sperare che il suo nome comunque non venga più fuori.