Sessismo al GF Vip? Elenoire Ferruzzi nei guai per un’uscita infelice! (VIDEO)

Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini presa di mira dalla concorrente: “Gambe aperte, non ti dico…”

Questa edizione del reality show condotta da Alfonso Signorini è iniziata da pochissimi giorni, ma le polemiche nella casa e fuori sono già scoppiate. Cos’è successo? Elenoire Ferruzzi ha parlato di un episodio in cui la sorella di Elettra Lamborghini è stata protagonista, non spendendo proprio parole al miele nei suoi confronti (il video è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Gambe aperte…Non ti dico quello che non ha fatto ieri con quei due nuovi. Così sopra. Su questi due nuovi…”

Sara Manfuso, lì al suo fianco, ha subito chiesto alla concorrente se scherzasse o meno. E l’inquilina transgender, con estrema schiettezza, ha confermato quanto detto, asserendo di aver visto tutta la scena in prima persona: “Certo l’ho vista io…”

Elenoire Ferruzzi al centro delle polemiche: dichiarazioni sessiste sulla concorrente?

Successivamente la concorrente trans del Grande Fratello Vip ha confidato a Sara Manfuso che può al limite capire che Ginevra Lamborghini ieri sera abbia tirato un po’ su il gomito, ma non ha nascosto di credere abbia assolutamente esagerato nel comportarsi così con i due nuovi arrivati nella casa più spiata dagli italiani:

“Aveva bevuto però non ti hanno fatto una flebo, sei cosciente. L’ho vista io. Quell’altro l’ha presa con le gambe sopra…”

Queste dichiarazioni hanno fatto finire al centro delle polemiche la donna transgender, che in queste ultime ore ha litigato con Luca Salatino. Difatti sono stati tanti a dire su twitter che avrebbe fatto commenti sessisti nei confronti dell’inquilina vip, anche perchè non avrebbe fatto assolutamente niente di male se non essere semplicemente se stessa: “La tua battaglia per essere libera perde di valore quando poi critichi la libertà degli altri di essere loro stessi…” Un altro utente ha invece espresso tutta la propria delusione per questa uscita: “Mi spiace, però parlando così mi sta deludendo…”

Elenoire che dice che Ginevra stava a gambe aperte quando si stava semplicemente divertendo con gli altri veramente squallida#gfvip pic.twitter.com/UFvtGCEa9g — Francy🦋 (@cmqgiuls) September 23, 2022

Nikita criticata duramente da Elenoire Ferruzzi: l’inaspettato affondo in diretta

La concorrente del Grande Fratello Vip non ha poi speso parole al miele neppure per un’altra inquilina vip della casa più spiata dagli italiani. Difatti l’inquilina transgender ha confessato a Sara Manfuso che in quella occasione Ginevra Lamborghini non era sola, ma con Nikita. E anche su quest’ultima ha subito colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciatina velenosa, definendola senza troppi convenevoli un’ectoplasma: “Sì c’era pure lei, ma capirai…Quella è un’ectoplasma…” Pure questa sua uscita è stata molto contestata sui social.