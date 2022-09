Eleonora Daniele sorpresa, è accaduto a Storie Italiane: “Ieri avete…”

“Ci avete dimostrato grande affetto”, le parole della conduttrice di Storie Italiane

Ha voluto ringraziare il pubblico della sua trasmissione Eleonora Daniele nell’ultimo segmento della puntata andata in onda oggi, venerdì 23 settembre 2022, per gli ascolti sempre positivi che anche questa nuova edizione sta registrando fin dalle prime puntate (è partita lunedì 12 settembre): “Grazie ancora per l’affetto che ci state dimostrando” ha detto al termine di uno spazio nel quale ha avuto tanti ospiti, come Marina Occhiena, Don Backy e Minnie Minoprio.

Eleonora Daniele e l’annuncio sugli ospiti di Storie Italiane: “Avremo nel cast…”

A proposito degli ospiti citati alla fine del paragrafo precedente, la conduttrice ha svelato che saranno tutti e tre tra i volti fissi di questa edizione di Storie Italiane (dove ieri è stato ricordato un grande artista scomparso) quindi li vedremo in tante puntate nel corso della stagione. “Arrivederci allora” ha ironizzato la cantante dei Ricchi e Poveri, che poco prima si è raccontata con una lunga intervista nella quale ha rivelato, tra le altre cosa, un segreto mai raccontato sulla reunion avvenuta sul palco del Festival di Sanremo nell’edizione di due anni fa. Tornando, invece, agli ascolti, ieri la trasmissione è stata vista da una media di 763mila telespettatori, con il 20.21% di share, nella prima parte, e da 806mila spettatori, con il 18.23% di share, nella seconda.

Eleonora Daniele e la battuta al suo ospite: “Non ricordi dove sarai in concerto?”

Prima di chiudere lo spazio con gli ospiti dei quali abbiamo parlato nei due paragrafi precedenti, la conduttrice di Storie Italiane ha fatto una gag con Don Backy il quale, dopo aver presentato il suo libro ‘Testi come poesie’, ha detto: “Voglio fare un ultimo annuncio pubblicitario che mi riguarda. Stasera sarò in concerto a…”. Essendosi fermato per qualche secondo, Eleonora Daniele ridendo gli ha detto: “Se non ricordi neppure tu dove sarei in concerto…”. E il cantante ha replicato: “Sarò a Procida. Stavo cercando di ricordare la tappa di stasera”.