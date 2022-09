Elettra Lamborghini, grande paura in volo: sfiorato l’incidente in aereo

Grande Paura in aereo per la cantante, che confessa: “I freni non funzionavano”

Elettra Lamborghini ha vissuto minuti di vero e propio panico. Cos’è successo? A raccontare la brutta disavventura è stata proprio lei su instagram. In pratica quest’ultima ha rivelato ai suoi numerosi follower che nel momento in cui doveva atterrare con il suo jet privato c’è stato un bel problema. Di cosa si tratta? Si è scatenata una vera e propria tempesta e il pilota del suo jet privato ha iniziato ad urlare che i freni non funzionavano:

“Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare ‘i freni non funzionano’…”

Attimi di puro terrore per la popolare cantante.

Elettra Lamborghini senza parole dopo la brutta disavventura in aereo: “Sono rimasta senza parole”

La popolare cantante ed ereditiera, sempre in questo suo intervento su instagram, ha poi rivelato che alla fine si sono ‘schiantati’ sull’erba, che fortunatamente ha frenato l’aereo evitando conseguenze ben peggiori: “Ci schiantiamo nell’erba che, grazie al cielo, non ci ha ribaltato ma frenato…” Un incidente fortunatamente evitato, ma che ha agitato non poco l’artista: “Non trovo ancora le parole…” Si segnala che al suo fianco c’era anche il marito Afrojack, che ovviamente a sua volta ha temuto il peggio. Insomma queste ultime ore per la Lamborghini, che in uno dei suoi concerti è stata insultata, non sono state assolutamente una passeggiata.

La cantante presto tornerà in Tv con un programma tutto suo? L’ultima indiscrezione

Si segnala che sull’ultimo numero del settimanale Vero è stato riportato che Elettra Lamborghini pare tornerà presto in Tv alla guida di un programma tutto suo. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale sembra che quest’ultima si stia dedicando animo e corpo ad un one woman show in onda prossimamente sulle frequenze della Pay Tv satellitare, Sky:

“Mentre continua a spopolare nelle hit-parade con il tormentone Caramello, Elettra Lamborghini continua a dedicarsi anche alla Tv…”

Sarà il suo ennesimo successo?