Elisa Isoardi commossa, Francesca Fialdini si sfoga: “Spiego perché è qui”

Da noi a ruota libera, la conduttrice si sfoga e chiarisce: “Elisa Isoardi è qui perché è brava”

La prima puntata di questa nuova edizione del talk di Rai1 ha visto un parterre di ospiti tutto al femminile, Amanda Lear, Emma D’Aquino ed Elisa Isoardi. E proprio l’ingresso di quest’ultima è stato molto emozionante perché è stato contraddistinto da un lunghissimo abbraccio tra le due conduttrici, a testimonianza della loro amicizia. Tuttavia, Francesca Fialdini si è sfogata per alcuni titoli di giornali. Alcuni infatti hanno storto il naso per l’invito alla conduttrice di Rai2, dato che appunto conduce un programma domenicale su un’altra rete. Tuttavia, la Fialdini, visibilmente adirata ha voluto subito mettere le cose in chiaro:

“Sapete perché Elisa è qua? Perché Elisa è brava e se io ho piacere di ospitarla la ospito.”

Francesca Fialdini ringraziata pubblicamente da Elisa Isoardi: “Ci sei sempre”

Durante l’intervista la conduttrice di Vorrei dirti che ha voluto ringraziare pubblicamente in diretta la conduttrice di Da noi a ruota libera:

“Grazie per l’invito Francesca perché ci sei sempre, nulla è dovuto nella vita e non è ovvio quindi grazie per esserci stata e per esserci.”

Le due conduttrici, poi hanno aggiunto di essere molto amiche e di volersi veramente bene aspetto non sempre riscontrabile tra colleghi di lavoro soprattutto nel loro ambiente invece entrambe sono state fortunate perché hanno potuto contare l’una sull’altra. L’intervista poi è proseguita parlando sia del nuovo programma della Isoardi, che va in onda nella domenica pomeriggio di Rai2 a partire dalle 15.00 intitolato Vorrei dirti che, che anche della sua vita privata. Infatti in studio è entrato nientemeno che l’amore della vita della conduttrice, ovviamente si è trattato del cane Zenit.

Elisa Isoardi addolorata per la scomparsa della nonna: “Le mando un saluto”

La conduttrice piemontese ha concluso la chiacchierata con Francesca Fialdini ricordando la nonna scomparsa di recente: “Mia nonna alla quale mando un saluto da qua perché è mancata in questi giorni ed io la chiamavo Nenè. “ E la conduttrice ha ancora una volta sottolineato come nonostante il terribile lutto la Isoardi sia comunque intervenuta in studio per onorare i suoi impegni professionali. Subito dopo sono stati introdotti le altre ospiti del talk.