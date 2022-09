Enrico Papi, scoop su Scherzi a parte: “Siamo riusciti a incastrare…”

Bomba su Scherzi a parte! “Siamo riusciti a incastrare personaggi famosi che inseguivamo da tempo”

Uno dei sogni di chi conduce Scherzi a parte è quello di incastrare personaggi che per tanti e tanti anni l’hanno fatta franca perché si sono accorti di essere vittime di scherzi o perché non hanno dato il via libera alle immagini o perché non si è semplicemente riusciti ad avvicinarsi a loro. “Siamo riusciti a incastrare personaggi famosi che inseguivamo da tempo” ha assicurato Enrico Papi in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, “e ne vedremo delle belle con gli ospiti in studio”. Il pubblico non vede l’ora di assistere alla seconda edizione di Scherzi a parte condotta ancora una volta dall’irriverente e spumeggiante Enrico Papi.

Enrico Papi assicura: “Abbiamo alzato l’asticella per gli scherzi in diretta”

Sempre nell’intervista al sopracitato settimanale Enrico Papi ha assicurato che nella prossima edizione di Scherzi a parte in partenza domenica 18 settembre per gli scherzi in diretta “abbiamo alzato l’asticella”. Ha continuato dicendo che saranno molto più articolati sperando appunto che funzionino perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Non solo: hanno fatto scherzi a moltissimi vip che inseguivano da tempo. Molti dicono che i vip se lo aspettano, ma il conduttore assicura il contrario. Lui e la sua squadra hanno adottato un sistema per cui se un personaggio se ne accorge bloccano tutto, ma se non se ne accorge allora vanno avanti senza indugi. Comunque la maggior parte delle persone se ne accorge perché riescono a prenderli in momenti particolari della loro giornata e della loro vita.

Scherzi a parte, al via la nuova edizione: svelati alcuni vip vittime di Enrico Papi

Ma chi saranno i vip che quest’anno sono cascati nelle grinfie di Enrico Papi e di Scherzi a parte? Ecco qui alcuni nomi: Iva Zanicchi (ora concorrente di Ballando con le stelle), Marcell Jacobs (Re dei 100 metri), Nicolas Vaporidis (vincitore dell’Isola dei Famosi), i coniugi Simona Izzo e Ricky Tognazzi (complice Manuel Bortuzzo), Roberto Giacobbo (conduttore di Freedom), Veronica Gentili (conduttrice di Controcorrente) e infine il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style.