Federica Panicucci, rivelazione choc a Mattino 5: “Non sto scherzando!”

Famiglia Reale inglese, la conduttrice lo confessa in diretta: “Dicano siano un po’ braccino”

Oggi è andata in onda l’ultima puntata settimanale di Mattino Cinque. E nella seconda parte del programma Federica Panicucci ha parlato dapprima con i suoi ospiti della Famiglia Reale inglese e successivamente del Grande Fratello Vip. Proprio sui Reali la presentatrice ha colto la palla al balzo per fare una rivelazione che ha lasciato tutti i presenti in studio davvero attoniti: “Ci domandiamo se siano un po’ braccino nella Casa Reale…” Ovviamente le risate si sono subito sprecate, ma la conduttrice ha tenuto a puntualizzare:

“Lo so, sembra una battuta…Ma in realtà sono molto attenti a tutta la parte economica…A non spendere troppo e all’immagine che vogliono dare…”

Federica Panicucci sulla Famiglia Reale inglese fa un’importante precisazione: “Guardate che non sto scherzando”

Gli ospiti hanno però faticato a trattenere le risate dopo questa clamorosa rivelazione in diretta a Mattino Cinque, tanto che la conduttrice, poco prima di lanciare il sevizio legato al fatto che la Famiglia Reale inglese pare sia braccino, ha precisato che non sta scherzando: “Guardate che non sto scherzando…A quanto pare sono un po’ braccino…” Una volta tornati in studio dopo la fine della clip la presentatrice, che giorni fa ha discusso con un ospite, ha preso immediatamente la parola per sottolineare il fatto di avere ragione:

“Visto che avevo ragione? Tra l’altro Kate Middleton indossa gli stessi vestiti più di una volta…”

Poco dopo ha mandato in onda una foto in cui ha fatto notare che la Middleton ha indossato lo stesso cappotto di Lady Diana.

Francesco Vecchi e la sua collega ricordano un appuntamento speciale: “Domani pomeriggio ci vediamo a Verissimo”

Federica Panicucci ed il suo collega, il quale ieri in diretta ha attaccato Tommaso Zorzi, saranno ospiti domani pomeriggio da Silvia Toffanin:

“Domani pomeriggio abbiamo un impegno…Domani saremo da Silvia Toffanin…Siamo onorati…Insieme a noi tanti altri ospiti…”

Proprio nel salotto televisivo del sabato pomeriggio di Canale 5 parleranno della loro vita privata e del successo alla conduzione di Mattino Cinque. Oltre loro la Toffanin intervisterà anche Carmen Di Pietro, suo figlio Alessandro Iannoni e tantissimi altri.