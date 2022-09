GF Vip 7 e il nodo Elezioni, c’è chi assicura: “Mediaset è sensibile…”

La data di partenza del reality non slitta: la decisione di Mediaset genera caos

Alessandro Cecchi Paone attraverso la rubrica che cura da anni sul settimanale Nuovo Tv, ha espresso il suo parere sulla scelta di non far slittare la data di partenza del reality condotto da Alfonso Signorini, a causa delle elezioni politiche. Dopo che sono stati numerosi coloro che si sono chiesti se ai concorrenti sarà concessa la possibilità di votare, a fare chiarezza ci ha pensato FanPage facendo sapere di aver appreso da fonti vicine al programma che la prima puntata non verrà posticipata. A detta di una spettattrice la decisione presa da Mediaset non è stata giusta, e la replica del noto giornalista non si è fatta attendere: “Conosco la sensibilità civica di Mediaset: troveranno il modo per fare del GF Vip uno stimolo alla partecipazione”.

GF Vip, spot a non votare? Una spettatrice ne è convinta: “Nessuno dei concorrenti andrà al seggio”

In questi giorni le elezioni politiche sono state un ostacolo per il reality show condotto da Alfonso Signorini in partenza a breve, per il fatto che la casa di Cinecittà sarebbe rimasta del tutto vuota per consentire a ciascun concorrente di esercitare il proprio voto. Nonostante ciò non ci sono state varizioni di programma, dato che a rivelarlo è stato FanPage: “Fonti vicine alla produzione hanno fatto sapere che salvo colpi di scena la prima puntata della nuova edizione del reality andrà in onda regolarmente lunedì 19 settembre”. Scendendo nel dettaglio come aveva già annunciato Dagospia, i concorrenti che voteranno usciranno dalla famosa porta rossa per raggiungere la propria città, ma la guardia nei confronti del Covid non verrà abbassata: “I concorrenti rimasti nella casa verranno adeguatamente protetti dal rischio di contagio. Coloro che sceglieranno di andare a votare infatti una volta rientrati dovranno affrontare alcuni giorni di quarantena, prima di tornare ufficialmente in gioco e unirsi al resto del gruppo”. Una spettatrice nella posta della rivista Nuovo Tv curata dal giornalista Alessandro Cecchi Paone, non ha approvato la scelta di non spostare la data d’inizio del programma:

“Mi fa riflettere la decisione di far partire il programma una settimana prima del voto, creando non pochi problemi ai concorrenti. Secondo me nessuno di loro andrà al seggio! In effetti sarebbe troppo complicato”.

Anticipazioni sul cast del programma condotto da Signorini: nuovi probabili concorrenti

Sempre la stessa spettatrice ha continuato a contestare: “Peccato che si manderà un pessimo segnale ai tre milioni di spettatori che di solito guardano il programma, ovvero che il voto degli italiani è superfluo”. Alessandro Cecchi Paone ha replicato: “Su una cosa sola i partiti sono d’accordo, bisogna convincere i cittadini a tornare a esercitare il diritto-dovere di voto”. Intanto sul web continuano a circolare indiscrezioni sul cast del GF Vip 7, e i nomi dei probabili concorrenti emersi di recente sono quelli di Patrizia Rossetti, Carolina Marconi e Attilio Romita. Per cause di forza maggiore invece è saltato l’ingresso della famosa opinionista Patrizia Groppelli, che era stato dato per certo.