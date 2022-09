GF Vip, Alex Belli anticipa l’ingresso di una concorrente: di chi si tratta

La nota artista nel cast del GF Vip 7? Un ex gieffino fa uno spoiler: “Super vippona!”

Nelle scorse settimane il conduttore del noto reality show in onda su Canale 5 a breve, ha lanciato un indizio riguardante una concorrente, e l’influencer napoletana Deianira Marzano ha ipotizzato che dietro la fotografia di uno smalto si nascondesse Elenoire Ferruzzi. A spoilerare la partecipazione della popolare trans come ha fatto notare la pagina Instagram gfvipnews_ ci ha pensato Alex Belli in un filmato, in cui è in compagnia della stessa e di Giacomo Urtis affermando: “Super vippona!”.



A chi si riferiva il primo indizio social del conduttore su una concorrente? L’ipotesi

Non si arrestano le indiscrezioni sul cast del GF Vip 7, che tornerà a fare compagnia al pubblico a partire dal 19 settembre 2022 con la messa in onda della prima puntata. Nella giornata di oggi Alex Belli, un ex protagonista del seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto intuire che Elenoire Ferruzzi potrebbe varcare la famosa porta rossa. Scendendo nel dettaglio l’attore ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram dei video che lo ritraggono nella clinica estetica in cui lavora Giacomo Urtis, proprio insieme al noto chirurgo, all’artista icona del mondo LGBT, e alla sua compagna Delia Duran. L’ex gieffino che di recente ha replicato alla stoccata di Orietta Berti, si rivolto alla famosa showgirl affermando: “Allora oggi, le faremo delle unghie ancora più lunge. Guarda che roba pazzesca! Si accomodi, la nostra super vippona“. Non sfugge di certo il colore delle unghie della showgirl che sarebbe dovuta entrare nella quinta edizione in qualità di guest star: lo smalto è rosso proprio come quello condiviso dal conduttore e che è stato il primo indizio social sul cast.

La sorella di una cantante varcherà la porta rossa della casa di Cinecittà? L’indiscrezione

Intanto nei profili ufficiali del noto reality è stato lanciato un nuovo indizio su una concorrente ufficiale, visto che nel filmato in questione c’è questa descrizione: “I suoi obiettivi sono precisi, la sua determinazione è esplosiva. Punta in alto, per puntare in basso, c’è sempre tempo”.

Come anticipato dalla pagina gfisola.news la vip misteriosa del 13esimo indizio è Ginevra Lamborghini, la sorella maggiore di Elettra Lamborghini. A far pensare a lei sono state due dettagli, ovvero il fatto che nella clip ha la stessa collana che l’influencer ha pubblicato in un recente video su Instagram, e lo stesso smalto nelle unghie delle mani.