GF Vip anticipazioni: un giornalista del TG1 e l’attrice Gegia nel cast?

Il giornalista del TG1 Attilio Romita nel cast della prossima edizione del reality? L’indiscrezione

Alberto Dandolo ha una sua rubrica di gossip sul settimanale Oggi. E sull’ultimo numero ha colto la palla al balzo per svelare una nuova indiscrezione sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Di cosa si tratta? Pare che nella casa più spiata dagli italiani potrebbe esserci anche il noto mezzobusto del primo TG nazionale:

“Oggi vi può anticipare che Romita realizzerà un suo vecchio sogno: entrare nella casa più spiata dagli italiani…”

Il giornalista non ha fatto mistero di essere certo che anche lui sarà uno dei concorrenti dell’attesissima nuova edizione del reality show condotta da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip anticipazioni: la popolare attrice nel cast? Parla lei

In queste ultime settimane anche il nome della popolare attrice Gegia è stato accostato al cast della prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Il settimanale Nuovo ha quindi voluto contattare l’attrice proprio per sapere se tutte queste voci di corridoio circolate online e sulla carta stampata sulla sua eventuale partecipazione al programma siano vere o meno. A tal proposito l’artista si è limitata a dire di essere ancora in vacanza e che sicuramente saprà qualcosa in più su tutta questa faccenda nel momento in cui tornerà a Roma:

“Sono in vacanza a Gallipoli e mi sto godendo il mare della mia terra…Non so ancora niente…Quando tornerò a Roma, lo saprò…”

Si ricorda che per quest’ultima non sarebbe neppure la prima volta che partecipa a questo genere di programma, visto che in passato ha preso parte allo sfortunato reality Ritorno al presente riuscendo anche a vincerlo.

Antonella Fiordelisi e Patrizia De Blanck nel cast del reality show? Tutti gli ultimi rumor

Sempre il settimanale Nuovo ha poi rivelato che in lizza per entrare nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip pare ci siano anche l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo e la popolare nobildonna, che già in passato ha partecipato. Proprio quest’ultima al settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha rivelato che qualora dovesse partecipare lo farebbe solo al fianco dell’influencer Lorenzo Castelluccio: “E’ un mio caro amico e insieme ci divertiremo…” Oltre loro pare abbiano concrete possibilità di partecipare anche Wilma Goich, George Ciupilan, Antonino Spinalbese e Charlie Gnocchi.