GF Vip, rivelazione su Giaele De Donà: “Suo marito è molto contrariato”

La giovane stilista ha deluso il marito? “Ecco cosa non gli è piaciuto per nulla”

La giovane imprenditrice Sofia Giaele De Donà, una delle concorrenti del reality show che vede al timone Alfonso Signorini, sta facendo parlare parecchio di lei nella casa di Cinecittà. L’influencer soprattutto ha scatenato la furia delle sue compagne di gioco, poichè non accettano l’amore libero con suo marito che lei vede ogni sei mesi. A far sapere cosa ne pensa l’imprenditore Bradford Beck sposato con la gieffina è stato il loro amico Thomas Incontri, ai microfoni di thepipol_tv:

“E’ molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, in quale si è aperto, ma non accessibile così in profondità”.

La presa di posizione dell’imprenditore sposato con la gieffina: “Vuole rimanere nell’ombra”

Il concetto di amore libero di Sofia Giaele De Donà, sta facendo storcere il naso a parecchie concorrenti del GF Vip 7. In particolare la gieffina si è fatta delle nemiche, dopo aver rivelato che il suo matrimonio è aperto. Le dichiarazioni della stessa non sono piaciute neanche al marito Bradford Beck, visto che a farlo sapere è stato il loro amico Thomas Incontri in qualità di portavoce del ricco imprenditore americano. Quest’ultimo ha rilasciato una nota a thepipol_tv dopo il caos scoppiato sulla vita privata della coppia, rivelando la presa di posizione dell’amico:

“Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell’ombra e si adopera solo dell’amico fidato”.

Sempre il noto portale ha anticipato che il ricco ingegnere farà una sorpresa alla moglie il 13 ottobre, uno spoiler confermato anche dall’amico: “Ma sappiamo anche che l’armadio custode dei segreti della coppia sta per esplodere con nuove e clamorose verità”.

Giaele De Donà preoccupata dopo la puntata: “Mi aspettavo un cenno”

Intanto dopo aver difeso ancora una volta il suo matrimonio, l’influencer e modella non ha nascosto la sua preoccupazione per il marito. La stilista non appena Carolina Marconi l’ha invitata a essere sincera, si è sfogata con queste parole:

“Io mi aspettavo un cenno da lui oggi in puntata, invece non è successo niente”.

Attilio Romita invece oltre a dare dei consigli alla 23enne che di recente è stata minacciata da Ginevra Lamborghini su come viversi questa esperienza televisiva, ha criticato l’atteggiamento che Wilma Goich ha avuto ieri sera: “Non è credibile, vedi che scatti che ha”.