Alfonso Signorini fa un chiarimento su Giovanni Ciacci: scoppia la polemica

Giovanni Ciacci primo concorrente con l’hiv al GF Vip: il conduttore chiarisce

Lunedì 19 settembre inizierà la nuova edizione del reality show vip. Al momento sono stati solo due i concorrenti ufficiali annunciati. E soprattutto uno dei due ha fatto molto discutere, visto che nell’intervista rilasciata al magazine Chi in cui ha annunciato la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini ha anche colto la palla al balzo per rivelare di essere sieropositivo. A tal proposito il conduttore ha voluto fare un’importante precisazione. Di cosa si tratta? Come riportato dal blogger di DavideMaggio.it, Mattia Buonocore, su twitter, il conduttore ha rivelato che l’annuncio relativo alla sieropositività dello stylist è stato dato per permettere agli altri concorrenti di decidere se accettare o meno di partecipare (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Signorini spiega che hanno annunciato la presenza di Ciacci e la sua sieropositività per permettere agli altri concorrenti di scegliere se accettare o meno di partecipare… Bah…”

Alfonso Signorini al centro delle polemiche: il web su tutte le furie dopo l’ultimo retroscena

Questa news lanciata dal blogger di DavideMaggio.it, Mattia Buonocore, ha fatto andare su tutte le furie molti utenti su twitter. Difatti sono stati tanti a dichiarare di essere totalmente increduli dal fatto che il conduttore del GF Vip, nel cui cast pare ci saranno Gegia e Amaurys Perez, abbia detto di aver voluto annunciare pubblicamente sul suo settimanale Chi che Giovanni Ciacci è sieropositivo per dare la possibilità agli altri inquilini vip della Casa di Cinecittà di tirarsi eventualmente indietro: “Vabbè questa si chiama ignoranza, fa tanto il saputello e uomo di cultura, basterebbe aprire una pagina sul web oggi e informarsi in 2 secondi…” E di post simili ne sono stati scritti a decine su tutti i social. Il conduttore sarà stato semplicemente frainteso?

Grande Fratello Vip, il conduttore confessa: “Volevo Giovanni Ciacci già l’anno scorso”

Si ricorda inoltre che proprio Alfonso Signorini, come riportato dal portale BlogTivvu.it, in una recente intervista rilasciata al giornale Libero Quotidiano, ha rivelato che avrebbe tanto voluto nel cast lo stylist pure nella scorsa edizione, ma per via del vecchio regolamento per cui veniva escluso chi risultava positivo all’hiv non ha potuto ingaggiarlo: