Ignazio Moser diventa attore: “Solo uno sciocco non avrebbe accettato”

L’importante annuncio dell’ex gieffino sul red carpet: “Faccio parte dei nuovi”

Il noto modello e influencer Ignazio Moser ha annunciato un suo importante progetto, in occasione della 79esima edizione del Festival di Venezia. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez precisamente durante la conferenza stampa ha fatto sapere che reciterà nel suo primo film, dato che in presenza del regista, dei produttori e di alcuni volti del cast ha affermato: “Faccio parte dei nuovi”.



Il fidanzato di Cecilia Rodriguez protagonista di un film assicura: “Farò al massimo delle mie possibilità”

Ignazio Moser un noto ex gieffino ha realizzato uno dei suoi sogni, e a dare la bellissima notizia è stato proprio lui durante il Festival di Venezia. L’influencer ha svelato che il pubblico quest’anno lo vedrà in veste di attore. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa, in cui non ha nascosto che recitare era un suo desiderio. Nel film il cognato di Belen interpreterà un ex calciatore che si chiama Lorenzo, che oltre ad affrontare delle difficoltà avrà una storia d’amore con un personaggio di nome Roberta. Successivamente il modello si è sfogato su Instagram, visto che dopo aver detto di star ancora cercando di mettere in fila i suoi pensieri e le emozioni a proposito della fantastica nuova avventura che la vita gli ha proposto ha aggiunto: “Come sempre parto in quarta e mi butto a capofitto nelle cose, forse tante volte sbaglio, altre faccio bene ma sono sicuro che preferisco vivere di rimorsi che di rimpianti, questa è una delle poche cose di cui sono sicuro”. Sempre nello stesso post ha scritto: “Non penso che farò l’attore nella vita, o forse si. Però perchè non vivere un’esperienza così forte e così unica come questa?”. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi per concludere si è augurato di fare del suo meglio:

“Solo uno sciocco non avrebbe accettato almeno di provare, o forse solo uno sciocco lo avrebbe fatto, ma io ormai ho deciso che lo farò e lo farò al massimo delle mie possibilità, tutto il resto sarà quel che sarà”.

Tensione tra la sorella di Belen e la suocera? Il gesto che ha messo a tacere le malelingue

Intanto di recente Ignazio Moser è finito al centro del gossip con la fidanzata, dopo che è venuto alla luce il divorzio dei suoi genitori. Stando ad alcune voci ci sarebbe lo zampino della modella argentina con la fine del matrimonio dei suoceri. Scendendo nel dettaglio secondo alcune testimonianze raccolte dal settimanale Di Più, la signora Carla Merz non avrebbe approvato la decisione del figlio di legarsi sentimentalmente a una donna famosa e di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. A mettere a tacere alle malelingue ci ha pensato proprio l’ex naufrago, condividendo sui social una fotografia che ritrae sua madre e la sua amata a cena insieme: lo scatto in questione poi è stato postato anche dalla sorella di Belen, facendo capire quindi di avere un buon rapporto con la suocera.