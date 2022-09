Scherzi a parte, video scherzo Iva Zanicchi: “Mi sto rompendo le scatole”

Iva Zanicchi vittima del programma: le viene proposto un programma inesistente

Stasera domenica 18 settembre 2022 Enrico Papi ha alzato il sipario sulla nuova edizione di Scherzi a parte. Tra le prime vittime del programma c’è stata la grande Iva Zanicchi, rimasta decisamente spiazzata dallo scherzo architettato dal format di Mediaset. E proprio il Biscione la fa da protagonista nella gag organizzata per sorprendere la cantante, visto che alla Zanicchi viene proposta la conduzione di una puntata pilota di uno sgangherato programma, ovviamente inesistente. E Scherzi a parte è riuscito a mettere a dura prova la pazienza della celebre artista, particolarmente coinvolta ed entusiasta di accettare il timone di un format assurdo con un regista che più rompiscatole non si può. Imperdibili le sfuriate di Iva, che dopo essere stata ripresa in più occasioni dal regista fittizio perde definitivamente la calma:

Mi sto rompendo i co****ni, tu non sei un regista vero. Io ho lavorato con grandi registi a Mediaset

La cantante nel mirino del finto regista a Scherzi a parte: “Lei si veste così?”

Un rapporto, quello tra il regista del finto programma, e Iva Zanicchi, di odio dal primo momento. Il capo del fittizio format si mette da subito contro l’Aquila di Ligonchio, che fin da subito comprende purtroppo di aver a che fare con un soggetto tra il serio e il faceto, che le complicherà le cose in ogni modo possibile. Fin dal primo incontro tra i due il giovane al quale è affidato questo sgangherato programma punta il dito contro la Zanicchi prima di girare una scena: “Lei si veste così?” “Io mi vesto sempre così per stare in casa” – la replica della cantante – .

Iva Zanicchi perde la pazienza: “Non vedremo neanche un minuto di questo”

In quella che sarà un’edizione di Scherzi a parte ricca di colpi di scena, i primi sono stati regalati dalla gag messa in piedi ad Iva Zanicchi (il video dello scherzo). L’Aquila di Ligonchio si è ritrovata al timone di una puntata pilota culinario, in cui si è ritrovata a fare i conti con gli ostacoli presentati da un giovane e spocchioso regista, che sul finale dello scherzo ha fatto perdere la pazienza a Iva: “Non vedremo neanche un minuto di questo programma in onda” – l’avvertimento della cantante che viene poi sorpresa – . “Invece lo vedremo, a settembre a Scherzi a parte su Canale 5”.