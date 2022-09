La vita in diretta, immagini struggenti. Alberto Matano: “L’ultimo saluto…”

Le immagini della folla di Londra a La vita in diretta: “E’ l’ultimo saluto alla regina”

Anche nel programma condotto da Alberto Matano oggi, mercoledì 14 settembre 2022, come sta avvenendo da giorni un po’ in tutte le trasmissioni che si occupano di attualità, è stato dedicato un ampio spazio ai preparativi per i funerali della Regina Elisabetta II, che verranno celebrati nella capitale britannica lunedì prossimo, 19 settembre. E proprio con le toccanti immagini provenienti da Londra il conduttore ha aperto la diretta, spiegando che a causa dell’enorme quantità di persone che vogliono rendere omaggio alla sovrana porgendole l’estremo saluto, si stanno creando code che prolungheranno l’attesa anche fino a trenta ore.

La vita in diretta, Serena Bortone: “Abbiamo avuto il segnale del passaggio della storia”

Anche nella seconda parte del programma Alberto Matano ha parlato della morte della regina, ospitando in studio varie donne della televisione, tra le quali Serena Bortone, che ha dichiarato: “Questa vicenda l’abbiamo vissuta insieme in diretta. Abbiamo avuto il segnale del passaggio della storia. Per settant’anni la regina è stata un’icona di una donna al potere che sapeva stare anche molto bene al potere”.

Elisabetta II resterà per sempre nel nostro immaginario

ha poi aggiunto la conduttrice di Oggi è un altro giorno.

“Grazie a tutti voi”, le parole del conduttore de La vita in diretta a fine trasmissione

Finito il talk, Alberto Matano ha ringraziato ovviamente tutte le sue ospiti ma anche e soprattutto i telespettatori per l’affetto che tutti i giorni stanno dimostrando al programma anche in questa nuova edizione: ieri, segnaliamo, la media di telespettatori ha superato 1milione 800mila, contro 1milione 400mila del diretto competitor, Pomeriggio 5, puntualmente battuto. Nello specifico, l’introduzione ha avuto uno share di quasi il 19%, mentre nel programma vero e proprio La vita in diretta ha superato anche il 22%; poco più del 18%, invece, per la d’Urso nella sua prima parte, e circa il 17% di share nel secondo blocco. Insomma, un successo più che meritato per Alberto, che ieri si è concesso una serata molto divertente con una famosissima collega.