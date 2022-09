Serena Bortone pronta a tutto: due ex del GF Vip a Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno, novità in arrivo: Francesco Oppini e Laura Freddi tra gli ospiti fissi

Manca poco per il ritorno in onda di Serena Bortone ed il suo talk, la data d’inizio è stata anticipata a lunedì 5 settembre ed in questa edizione le novità non saranno poche. Infatti, il sempre informato sito di DavideMaggio.it ha rivelato che tra i cosiddetti ‘affetti stabili’ del talk si saranno due new entry direttamente dal Grande Fratello Vip. Si tratta, nello specifico di Francesco Oppini, figlio di Franco ed Alba Parietti e Laura Freddi, showgirl che negli ultimi anni si è allontanata dalla tv per stare vicino alla sua famiglia. I due nuovi arrivi nelle scorse edizioni sono stati spesso ospiti della Bortone, mentre adesso saranno nel cast fisso aggiungendosi ai già noti Jessica Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella.

Serena Bortone scalda i motori per il suo talk: arrivano due ex del Gf Vip ed altre novità

L’arrivo dei due ex gieffini Francesco Oppini e Laura Freddi nel salotto del primo pomeriggio di Rai1 non sarà l’unica novità della prossima edizione di Oggi è un altro giorno. Sempre dal sito sopramenzionato, infatti, si apprende che in ogni puntata si darà più spazio alle performance dal vivo studiate appositamente per i vari ospiti di volta in volta intervistati. Ed inoltre, la seconda parte del programma sarà incentrata sull’attualità e sulla politica con ospiti, collegamenti e servizi che metteranno al centro tutti i passaggi chiave della campagna elettorale. Il motivo è intuitivo, considerando che in tale data si svolgeranno le elezioni e che proprio per questo i programmi del daytime Rai e Mediaset hanno anticipato il ritorno in onda.

Anticipazioni Oggi è un altro giorno: tutti gli ospiti della prima puntata

Ed infine in attesa del ritorno in onda di Serena Bortone, che di recente ha lanciato una frecciata, sempre il sito di D.M. ha anticipato chi saranno gli ospiti della prima puntata. Il talk si aprirà con le interviste a Paola Gassman e Ugo Pagliai che ricorderanno il grandissimo artista Vittorio Gassman nel centenario della nascita e poi ci sarà la presenza di Johnson Righeira che intonerà il suo celebre L’estate sta finendo.