Lory Del Santo e la frecciata di Marco Cucolo: “Si lamentava di cose futili”

Marco Cucolo mette spalle al muro la compagna: “Non ho mai fatto niente di grave”

Oggi Lory Del Santo ed il suo fidanzato hanno rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo uscito oggi in tutte le edicole in Italia. Ed in questa occasione i due hanno confessato di essersi finalmente riappacificati dopo tutto quello che è successo a L’Isola dei Famosi. Il ragazzo al settimanale ha poi rivelato di essere molto cambiato in questi ultimi mesi cercando di essere meno pigro del solito. Dopo questa rivelazione ha anche colto la palla al balzo per lanciare una bella frecciatina velenosa alla compagna, che dopo il reality si è lamentata di alcuni suoi atteggiamenti:

“Le cose di cui si lamentava erano futilità…Alla fine non ho mai fatto niente di grave…”

Tuttavia la giornalista ha comunque fatto notare che per queste ‘cose futili’ la Del Santo l’ha anche cacciato di casa.

Lory Del Santo fuori dall’Italia da mesi: ecco quando farà ritorno

Al momento sia la popolare soubrette che il suo compagno Marco Cucolo sono fuori dall’Italia. Difatti quest’ultimo, dopo essersi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ha deciso di raggiungerla. E proprio negli Stati Uniti sono riusciti a superare le loro incomprensioni. Ma la showgirl quando farà il suo ritorno nel Bel Paese, visto che ormai è in America da diversi mesi per stare al fianco di suo figlio? A tal proposito il ragazzo ha rivelato di credere che la sua compagna tornerà il mese prossimo, anche perchè ci saranno diverse opportunità in Tv:

“Lory vuole rientrare quando le opportunità in Tv sono al culmine, penso ad ottobre…”

Il ragazzo svela un retroscena sulla sua compagna: “Mi mette alla prova”

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto a Marco Cucolo come se la cava con l’inglese, visto che insieme a Lory Del Santo vive in America. E il giovane ha colto l’occasione per svelare un piccolo retroscena sulla soubrette, che è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi:

“Mi faccio capire benissimo, ma lei non ci crede…Per mettermi alla prova, mi manda in missione nei negozi…”

Tra loro ci sarà mai stato un calo di desiderio in questi mesi? A quanto pare no, come ha confessato lui stesso alla giornalista: “Quello non è mai stato un problema…”