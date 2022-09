Luca Argentero costretto a zittire Siani a Striscia: “Ti cacciano”

Alessandro Siani la combina grossa: il collega corre ai ripari

Penultima puntata della settimana per Striscia la notizia tornato in onda da pochi giorni con una nuova coppia di conduttori. L’esperimento di unire Siani e Luca Argentero sembra funzionare ogni giorno di più, soprattutto perché il secondo si sta ambientando. Tuttavia questo è il penultimo giorno per Luca che da lunedì verrà sostituito da Vanessa Incontrada. Intanto stasera Argentero è dovuto correre ai ripari durante il consueto monologo di Siani. Quest’ultimo, parlando della grave inflazione e dei relativi problemi per famiglie e aziende, ha ironizzato sui politici che dicevano di votare con la pancia o con la testa alle elezioni.

“Mi sa che dovevamo votare con le natiche perché per salvare questo Paese ci deve andare proprio di c*lo”

ha detto Siani. Subito Argentero appena sentita l’ultima parola ha coperto la bocca del collega esclamando: “Non lo dire. Ti cacciano”.

Luca Argentero si presenta vestito con la maglia della Nazionale: il motivo

Ogni sera l’attore e conduttore si sta presentando a Striscia la notizia con un abbigliamento stravagante durante la fase del lancio e dell’anteprima. E così, dopo essere apparso con i vestiti di Doc e in accappatoio stasera è entrato in studio indossando la maglia della Nazionale.

“Ma perché mi hai fatto vestire così?”

ha chiesto Luca ad Alessandro Siani in maniera perplessa. Quest’ultimo ha dunque spiegato che Striscia è come se fosse la Nazionale della televisione italiana.

Dalla parodia di Ilary Blasi alla nuova imitazione politica: tutti i servizi di Striscia la notizia

Oltre al monologo sull’inflazione di Alessandro Siani durante la nuova puntata del tg satirico Luca Argentero stato riproposto il servizio sull’aggressione a Max Laudadio per sbugiardare la signora che diceva di non aver picchiato lui e l’operatore. Ovviamente la ragione è dalla parte del programma di Canale5. E ancora, il bravissimo Dario Ballantini ha proposto una nuova esilarante imitazione, quella di Carlo Calenda. Spazio poi ancora una volta alla finta Ilary Blasi che stasera, dopo le nuove voci sulla sua turbolenta separazione, è apparsa parecchio di malumore. Infine spazio all’amatissima rubrica de I nuovi mostri.