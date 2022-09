Luca Argentero, rivelazione di Alessandro Siani: “Qualche tempo fa…”

Alessandro Siani rivela: “C’era stato un approccio con Luca per fare qualcosa insieme”

Una coppia inedita inaugurerà martedì 27 settembre la nuova edizione di Striscia la notizia, il Tg satirico più irriverente della televisione italiana. Si tratta di Alessandro Siani, che ritorna dopo la parentesi dello scorso anno con Vanessa Incontrada, e Luca Argentero, l’attore di Doc-Nelle tue mani 2. I due, come ha svelato l’attore napoletano a Tv Sorrisi e Canzoni, si sono incrociati tante volte. Hanno mai pensato di fare qualcosa insieme? Dice Siani:

“Un approccio c’era stato qualche tempo fa. C’erano un paio di idee in cantiere, ma Luca era molto impegnato”.

Chissà se dopo aver condiviso l’esperienza, sia pur breve, di Striscia i due attori non decideranno di girare insieme un film! Per stare a Striscia, secondo Siani, è fondamentale avere voglia di informare gli italiani e farlo con la coscienza pulita e nella maniera più pura possibile.

Striscia la notizia: i consigli dell’attore napoletano a Luca Argentero

Alessandro Siani, nell’ intervista doppia a Tv Sorrisi e Canzoni, si è divertito a dare dei consigli più o meno seri al collega che condividerà con lui il famoso bancone del Tg satirico:

“Per prima cosa quando si entra a Striscia, caro Luca, devi sapere che entri in una famiglia e quindi il primo consiglio che posso darti è andare in Comune a fare i documenti”.

Il secondo consiglio è sapere che vige la legge del Gabibbo, il simpatico pupazzo rosso che ha in mano la situazione. Infine deve fare le prove dicendo: “Le Veline”. Altra novità di questa edizione di Striscia sono le due nuove veline: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca.

Doc-Nelle tue mani 3 andrà in onda solo nel 2024: la delusione dei fan

Luca Argentero ha annunciato la nuova stagione di Doc-Nelle tue mani non andrà in onda prima del 2024. Tutti i fan che speravano di rivedere Andrea Fanti, Riccardo, Giulia e Agnese già nel 2023 sono rimasti delusi. Ma l’attore ha spiegato che l’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime. In attesa di Doc i fan di Argentero potranno consolarsi vedendolo per un’intera settimana a Striscia la notizia a partire dal 27 settembre!