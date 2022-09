Luca Argentero svela un retroscena: “Gravidanza di Cristina? Non volevo dirlo”

Cristina Marino è incinta, Luca Argentero diventa papà per la seconda volta è svela: “Non volevo dirlo”

Solo una settimana fa l’influencer e giovane imprenditrice aveva deciso di annunciare la sua seconda gravidanza postando su Instagram un tenero scatto della famiglia al completo con l’annuncio:

“Io, te, Nina e una nuova luce…”

Ebbene adesso a distanza di giorni è venuto fuori un retroscena su quell’annuncio che ha svelato lo stesso attore ai giornalisti di Gente. Raggiunto al Festival del Cinema di Venezia, Luca Argentero ha svelato:

“È stata lei a volerlo far sapere ed io ho rispettato la scelta. Ma avrei preferito tenere ancora un po’ la notizia solo per noi.”

Diverso, invece, è stato il pensiero di Cristina che, convinta che il quarto mese di gravidanza sarebbe stato notato da tutti ha preferito fare direttamente lei l’annuncio del lieto evento.

Luca Argentero felice di diventare di nuovo padre confessa: “Mia figlia è gelosa”

La famiglia che l’attore sta costruendo con la moglie Cristina Marino presto si allargherà con un nuovo arrivato, la coppia, però, ha già una figlia, la piccola Nina di 2 anni. E sempre stando alle dichiarazioni raccolte da Gente, l’attore ha confessato come la piccola si sta preparando all’arrivo di un fratellino o di una sorellina:

“È una bambina piuttosto gelosa di noi, ora ci fa il muso anche se andiamo via due giorni. Sarà dura ma a un certo punto se ne farà una ragione come tutti.”

La coppia sa già quale sesso avrà il loro piccolo ma non hanno intenzione di rivelarlo perché vogliono tenersi almeno qualche informazione privata.

Cristina Marino è incinta, la confessione sull’arrivo di un altro figlio: “Ho scoperto il dono della pazienza”

Luca Argentero diventerà papà per la 2^ volta perché la sua compagna è incinta. La giovane influencer ha confessato che con la maternità e cresciuta molto ed ha scoperto dei lati di se che non pensava di possedere: “A cominciare dal dono della pazienza. Nina è molto impegnativa come tutti i piccoli di 2 anni. È anche molto intelligente.” La coppia sta insieme dal 2015, quando si sono conosciuti dietro le quinte del cinepanettone Natale ai Caraibi, per entrambi è stato un colpo di fulmine ed il loro amore continua a gonfie vele.