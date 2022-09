Manila Nazzaro affonda Francesco Totti: “Peggior cosa fatta nella sua vita”

La showgirl contro l’ex calciatore: “Quell’intervista è la peggior cosa fatta nella sua vita”

Puntata molto curiosa quella andata in onda questa mattina per Eleonora Daniele. La presentatrice ha infatti dedicato un ampio spazio alle separazione nel corso di Storie Italiane, noto format mattutino del primo canale. Grandi ospiti hanno preso la parola nella trasmissione, come Guenda Goria, che ha ripercorso la separazione tra i genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo, ma anche Manila Nazzaro, protagonista di un burrascoso divorzio in passato, prima di ritrovare la felicità con il suo Lorenzo Amoruso, attuale compagno di vita. L’ex concorrente del GF Vip ha commentato una delle separazione più chiacchierate dell’estate, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi:

Trovo che Totti abbia fatto la peggior intervista della sua vita che mai avrebbe dovuto fare e penso che se ne sia già estremamente pentito

le parole della Nazzaro che ha voluto evidenziare l’importanza delle giuste compagnie in queste delicate fasi.

Storie Italiane, Manila Nazzaro avverte: “E’ fondamentale avere le persone giuste accanto durante la separazione”

Separarsi da una persona che abbiamo amato è una delle fasi più complesse e allo stesso tempo delicate che un essere umano possa ritrovarsi ad affrontare. Intervenuto nel corso della puntata di oggi venerdì 30 settembre, Manila Nazzaro ha voluto soffermarsi su questa tematica, ponendo l’accento sulle i: “Totti sicuramente è stato mal consigliato, anche nel mio piccolo è accaduto. Io ho sofferto molto, è fondamentale avere le persone giuste accanto durante la separazione perché è comunque una fase traumatica” – le parole dell’ex gieffina nel corso di Storie Italiane – .

L’altro racconto nel programma sulla delicata tematica

Oltre alla sempre incantevole Manila Nazzaro è intervenuta stamattina a Storie Italiane anche Guenda Goria, che ha ripercorso nella trasmissione di Eleonora Daniele la divisione dei genitori, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. L’ex gieffina si è unita al racconto della speaker radiofonica e conduttrice, portando a galla alcuni retroscena nel format di Rai1, svelando come i due giornalisti abbiano nascosto, almeno nelle battute iniziali, la loro separazione: “Mi sono molto arrabbiata perché loro per non farmi soffrire mi avevano nascosto il fatto che si fossero separati”.