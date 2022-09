Manuel Bortuzzo esausto: “Basta critiche sulla mia fidanzata, non voglio…”

Ex gieffino stufo delle polemiche sulla nuova compagna: “Non voglio dire niente”

Ha iniziato una nuova storia d’amore Manuel Bortuzzo che, dopo la fine del breve rapporto con Lulù Selassiè (conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip), ora fa coppia fissa con Angelica Benevieri, cugina di un suo caro amico. Proprio in queste settimane però la compagna dell’ex nuotatore è finita al centro di un’aspra polemica dovuta a un video su tik tok in cui faceva l’imitazione di un disabile. Un fatto che non ha scomposto l’ex gieffino che ha rotto però il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi. Stufo delle critiche ha ribadito che non ha senso continuare a puntare il dito contro Angelica:

“Non voglio dire niente, credo che la sua posizione nei miei confronti abbia chiarito tutto”.

Insomma, uno scivolone quello della fidanzata spazzato via dal loro amore che sembra avere basi solide.



Manuel Bortuzzo, retroscena sul primo appuntamento con la fidanzata: “Mi sono fatto mille problemi”

L’ex gieffino ha raccontato come è stato il primo incontro con l’attuale fidanzata, che è una ragazza speciale a sua detta, svelando:

“Siamo usciti una sera insieme con gli amici e ci siamo avvicinati”.

Ha raccontato poi di aver chiesto il permesso al cugino di Angelica prima di iniziare a corteggiarla, ammettendo:

“Mi faccio mille problemi, ma quando vivi sensazioni che ti fanno star tranquillo non devi avere paura di niente”.

La coppia sembra essere proiettata al futuro e al momento è pronta a vivere tutto il meglio che verrà da questa frequentazione. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha parlato per il momento di convivenza.

Ex concorrente del GF Vip sogna le Olimpiadi: “Quest’anno comincerò a gareggiare”

Oltre all’amore, Manuel Bortuzzo è pronto per mettersi in gioco anche nello sport. “Il mio sogno è quello di partecipare alle Olimpiadi” ha raccontato, anticipando poi:

“Quest’anno intanto comincerò a gareggiare, vediamo come sono messo nelle classifiche”.

Prima dell’incidente che lo ha portato sulla sedia a rotelle, l’ex nuotatore gareggiava per i 1500 stile libero, ora passerà a gare più brevi di rana o delfino. Intanto grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha trovato due amici fraterni, Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi, con i quali continua a sentirsi e vedersi. Ha ammesso inoltre che guarderà sicuramente la prossima edizione del reality, in partenza tra due giorni, ed è curioso di capire come sarà osservare la casa da fuori.