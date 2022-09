Manuel Bortuzzo, la fidanzata si difende dalle critiche: “E’ umano sbagliare”

La fidanzata dell’ex gieffino criticata per un video ironico sulla disabilità: arriva la sua replica

Di recente Angelica Benevieri nota al pubblico soprattutto per essere la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo, è finita al centro di una bufera social a causa di un suo vecchio filmato presente nel suo profilo TikTok in cui ha ironizzato sulla disabilità. La ragazza ha replicato alle critiche, attraverso un lungo post pubblicato in una storia di Instagram:

“Prima di tutto ci tengo a dire che non è un bel video assolutamente ma li ero più piccolina, a quell’età non avevo la maturità che ho adesso, e certamente non è cosa che rifarei”.

La nota tiktoker si giustifica e non nasconde il suo dispiacere: “Vi state facendo un’idea sbagliata di me”

Da qualche mese Manuel Bortuzzo un ex concorrente della scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha ufficializzato la sua relazione con Angelica Benevieri. Si tratta di una tiktoker abbastanza affermata che però in questi giorni ha finito per scatenare una vera e propria polemica sui social, per un suo video passato infelice in cui ironizza sulla disabilità. A intervenire giustificandosi ci ha pensato la diretta interessata con queste parole: “Da adolescenti tutti sbagliamo, chi in un modo, chi nell’altro, ed è umano sbagliare perchè è proprio da lì che impariamo moltissime cose”. Dopo aver sottolineato che crescendo si acquistano molte consapevolezze e si ragiona con una mentalità differente ha aggiunto: “Ho uno zio disabile che amo alla follia, gli ho sempre portato rispetto, non l’ho mai giudicato, come non ho mai giudicato nessun altro”. A questo punto ha raccontato di aver fatto volontariato insieme alla sua famiglia per molti anni: “Con questo voglio far capire che sono la prima persona che sta vicino a chi ha bisogno, che non disprezzo nessuno e tanto meno giudico”. In poche parole la ragazza si è giustificata senza però scusarsi: “Ripeto ero più piccolina, non avevo la mentalità che ho adesso e in quel momento non ci ho visto nulla di male”. Poi non ha nascosto il suo dispiacere:

“Per mezzo di questo video vi state facendo un’idea totalmente sbagliata di me, che vi soffermate alla prima cosa che vedete senza andare a fondo e capire chi sono veramente”.

Manuel Bortuzzo lascia senza parole: il gesto in difesa della sua nuova fiamma non piace

A prendere le difese della tiktoker ovviamente è stato anche il fidanzato. In particolare dopo che la ragazza si è difesa: “Non ho bisogno di chiedere scusa. Ero piccola e a 14 anni si può sbagliare”, l’ex gieffino ha pubblicato una foto sul suo profilo in cui indica il dito medio, rispondendo così a tutte le critiche che sono state rivolte alla sua amata. Il nuotatore con il suo gesto ha lasciato tutti senza parole, poichè a detta di tanti utenti della rete si sarebbe dovuto dissociare dal video e dal comportamento della fidanzata.