Mara Maionchi svela cos’accadrà a Nudi per la vita: “Situazioni divertenti”

La conduttrice di Nudi per la vita spiega come sarà il programma di Rai2: “Racconto storie personali”

Al via da domani, lunedì 12 settembre, il nuovo programma di Rai2 condotto da Mara Maionchi affiancata da Marcello Sacchetta. In attesa del debutto Mara si è raccontata sulle pagine del settimanale Tele Sette. La conduttrice ha spiegato la finalità importante della trasmissione, ovvero quello di sensibilizzare il pubblico verso la prevenzione medica che può salvare la vita! Ci saranno due squadre, composte da sei uomini e sei donne, che per due settimane si cimenteranno con diverse preparazioni. “Racconto delle storie personali” anticipa la Maionchi che parlerà anche con diversi medici e specialisti del campo tumorale.

“Ci saranno situazioni divertenti in cui i concorrenti vengono a fare gruppo. La fine del percorso si celebrerà in teatro dove si metteranno a nudo di fronte al pubblico”

conclude Mara.

Come il tumore ha cambiato Mara Maionchi: “La tensione sottile che torni non ti abbandona”

Persona migliore della Maionchi per condurre il nuovo programma di Rai2 Nudi per la vita probabilmente non c’è. Infatti la conduttrice in passato ha dovuto fare i conti proprio con un tumore scoperto per caso. Per questo ad oggi Mara si batte affinché la gente faccia l’opportuna prevenzione. Durante l’intervista la conduttrice spiega com’è cambiata la sua vita da quel momento: innanzitutto ogni sei mesi fa i controlli. E vista la sua esperienza li fa fare anche alla sua famiglia, ma una volta l’anno.

“La tensione sottile che torni non ti abbandona completamente. Si rimane guardinghi”

ammette la conduttrice.

Cosa faranno i concorrenti di Nudi per la vita e la differenza tra i due gruppi

A partecipare al programma di Mara Maionchi saranno per gli uomini: Francesco Paolantoni, Gianluca Gazzoli, Antonio Catalani, Gilles Rocca, Memo Remigi e Gabriele Cirilli. Invece per le donne ci saranno: Maddalena Corvaglia, Elisabetta Gregoraci, Alessandra Mussolini, Valeria Graci, Corinne Clery e Brenda Lodigiani. Le prime due puntate, in onda domani e martedì, vedranno protagonisti gli uomini che saranno impegnati nella realizzazione di una performance di ballo simile a Full Monty. Nelle ultime due puntate invece saranno le donne le protagoniste della trasmissione e dovranno preparare una coreografia in stile Moulin Rouge.