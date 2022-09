Massimiliano Ossini: “Un miracolo”, inizio di diretta toccante a Unomattina

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 22, 2022 , in Personaggi Tv

Le parole del conduttore di Unomattina all’inizio della diretta: “E’ un miracolo della natura”

Non è mancato neanche oggi, giovedì 22 settembre 2022, l’appuntamento con il programma condotto da Massimiliano Ossini, che ha aperto la puntata, prendendo la linea come sempre attorno alle 9.00 dalla lunga edizione del telegiornale del mattino, lanciando un messaggio importantissimo, in occasione di un evento che parte proprio oggi. “Credo che l’impegno di tutti noi, nessuno escluso, sia quello di essere consapevoli che dobbiamo avere il coraggio di fare scelte che ci permettano di lasciare un mondo migliore” ha detto.



E’ il miracolo della Terra, il miracolo della natura che sa essere generosa

ha aggiunto subito dopo, con la regia che ha mandato in onda, nel frattempo, delle bellissime immagini legate, appunto, alla natura, con un toccante sottofondo.

“La natura sa essere anche madre e da oggi al 26 settembre si svolge l’evento Terra Madre Salone del Gusto, che diventa la grande festa mondiale del cibo, a Torino” ha quindi annunciato, spiegando che per la prima volta dopo quattro anni si riuniscono oltre tremila persone tra contadini, allevatori, cuochi e migranti provenienti da tutto il mondo, da oltre 150 Paesi.

ha poi concluso, svelando infine: “La parola chiave di questo enorme evento è rigenerazione”.

Massimiliano Ossini torna sulla tragedia delle Marche: “Solo ora abbiamo capito l’entità…”

In uno degli spazi successivi della trasmissione, il conduttore di Unomattina è invece tornato a parlare dell’alluvione che la settimana scorsa ha devastato un’area della provincia di Ancona, causando diverse vittime. Dopo la triste pagina di ieri, nel corso della quale Massimiliano ha espresso tutto il suo dolore, oggi sono stati documentati ancora i danni del nubifragio, con alcune testimonianze sul posto. “Grazie a questo servizio abbiamo capito ancora di più l’entità e la gravità del disastro” ha commentato Ossini.