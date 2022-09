Michelle Hunziker, ore piccole e risveglio amaro: “Pugni in faccia”

Michelle Hunziker provata dopo il concerto di Eros Ramazzotti: “Rientrati alle tre di mattina”

Giornate concitate per la bella conduttrice svizzera che in questi giorni è stata impegnata con le sfilate della Milano fashion week, che si concluderà proprio oggi. Ma non è tutto! La presentatrice infatti è riuscita anche a non perdersi il concerto dell’ex marito a Verona, un evento emozionante, tutto sotto la pioggia che l’ha vista in sintonia perfetta con il cantante italiano, tanto da far pensare a molti che tra loro potesse esserci un ritorno di fiamma in corso. Gli sguardi complici, gli abbracci e le canzoni dedicate non sono passate inosservate e l’emozione della conduttrice è apparsa visibile a tutti. In più in queste settimane la Michelle nazionale ha chiuso anche la storia con Giovanni Angiolini, il medico sardo con cui ha vissuto i mesi estivi, ed è stata pizzicata anche in Franciacorta a casa dell’ex marito, dove ha trascorso alcuni giorni. Su Instagram la conduttrice, sempre bellissima e senza nascondere le occhiaie causate dalle poche ore di sonno, ha raccontato sul concerto:

“Rientrati alle 3 dal concerto bellissimo di Eros!”.

“Sembrava mi avessero dato dei pugni in faccia”, il commento della conduttrice al risveglio

Non si è fermata un attimo Michelle Hunziker che ha chiuso un weekend emozionante e ricco di impegni. Dopo il concerto del marito, Eros Ramazzotti, infatti ha seguito la sfilata di Armani e ha raccontato che il risveglio, dopo le ore piccole della sera prima, è stato tutt’altro che facile:

“Siamo già in action qua che mi stanno facendo bella anche perchè stamattina mi sono svegliata che sembrava che mi avessero dato dei pugni in faccia”.

La conduttrice ha raccontato di aver seguito il concerto dell’ex, “che è stato super bravo”, sotto la pioggia a ha commentato: “Eravamo benedetti dalla pioggia”.

Michelle Hunziker commossa: “Quando Giorgio Armani è uscito mi sono emozionata”

Stanca per la nottata trascorsa al concerto dell’ex marito Eros Ramazzotti, la conduttrice è stata felicissima di partecipare alla sfilata di Giorgio Armani, un evento che l’ha toccata particolarmente. Ha raccontato di essersi emozionata quando lo stilista è uscito in passerella: “Non mi succede spesso ma è stato un momento forte”. Intanto la bella svizzera diventerà presto nonna, la figlia Aurora aspetta infatti un figlio dal compagno Goffredo Cerza, ed è finalmente uscita allo scoperto confermando il gossip lanciato nelle scorse settimane dal settimanale Chi. Per quanto riguarda la sfera professionale invece la data della seconda edizione di Michelle Impossible sarebbe ancora incerta, il programma avrebbe avuto qualche problema legato al budget ed è slittato al 2023.