Nicola Savino spiazza: “Concorrenza con Caterina Balivo? Sono felice”

Il conduttore di 100% Italia svela: “Concorrenza con i nuovi programmi come Lingo? Bella notizia”

Tutti i giorni Nicola Savino è impegnato con il nuovo game show di Tv8 dal titolo 100% Italia. Della sua nuova esperienza e del perché ha accettato questo nuovo progetto ne ha parlato in una lunga intervista concessa a Gente. E durante la chiacchierata il conduttore, in modo molto schietto ed onesto, ha anche rivelato cosa pensa della concorrenza e di tutti i nuovi programmi di questa stagione televisiva come Lingo-Parole in gioco di Caterina Balivo:

“Senza la minima incertezza ti rispondo che sono molto felice. Quando ci sono programmi nuovi vuol dire che nascono opportunità nuove di lavoro, non solo per noi che siamo la punta dell’iceberg ma per decine se non centinai di persone che lavorano dietro le quinte dei programmi. È sempre una bella notizia.”

Nicola Savino confessa: “Il nuovo game show mi ha cambiato la vita”

Durante la chiacchierata con la giornalista di Gente, il conduttore ex volto Mediaset si è lasciato andare ad una confessione inaspettata, non credeva che condurre un programma quotidiano come 100% Italia potesse essere così faticoso. Savino, infatti, ha ammesso:

“Sapevo che condurre una trasmissione giornaliera era difficile, ma così tanto non lo avevo mica capito. Mi ha cambiato la vita. Arrivo a sera all’ora di cena che sono stravolto. Quasi non riesco più a parlare o a tenere in mano la forchetta per mangiare.”

Aggiungendo che è vero che lui da anni è al timone di Deejay chiama Italia insieme a Linus, programma in diretta su Radio Deejay ma la radio in confronto alla tv è una passeggiata.

Il conduttore svela il segreto del suo matrimonio: “Ecco cosa ci tiene uniti”

Oltre ad essere fiero del suo programma, Nicola Savino nell’intervista si è sbilanciato anche sulla sua vita privata e sul segreto della longeva relazione con la moglie Manuela Suma che dura ormai da 23 anni: “Ci tiene uniti che facciamo un sacco di cose insieme. Abbiamo diverse passioni come lo sport, poi mangiare e cucinare. I viaggi invece sono la terza. Ci piace andare lontano ed assaggiare la cucina locale.”