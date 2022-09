Nicola Savino sull’addio a Mediaset confessa: “E’ stato un travaglio lungo”

Il conduttore dopo aver lasciato la nota rete: “Ecco quale è stato il motore della mia decisione”

Il conduttore Nicola Savino dopo essere stato opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi, ha deciso di lasciare Mediaset per intraprendere una nuova avventura televisiva. Il regista radiofonico si è raccontato ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni, e alla domanda se è stata dura la scelta di dire addio ai vertici della nota rete ha risposto:

“Da quando ho iniziato a fare tv sogno di accompagnare il pubblico all’ora di cena perchè tradizionalmente è un momento intimo e felice, quando tutta la famiglia è unita. Questa è stata la leva, il motore della mia decisione“.

Anticipazioni sul nuovo programma di Tv8: “Si imparerà qualcosa sugli italiani”

A partire dal 12 settembre 2022, il conduttore Nicola Savino sarà alla guida del nuovissimo game show “100% Italia” su Tv8. Il regista radiofonico in un’intervista rilasciata alla rivista TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato il motivo che l’ha portato a lasciare Mediaset: “Giocando con il nome del canale Tv8 ho detto che ho deciso in otto secondi. In realtà è stato un travaglio lungo ben otto mesi, con vari abboccamenti e un corteggiamento serrato”. A questo punto ha descritto gli ultimi cinque anni trascorsi a Mediaset: “Sono stati meravigliosi e ho lasciato mantenendo buoni rapporti in vista di questa nuova sfida alle porte”. A questo punto ha rotto il silenzio sul suo programma, visto che dopo aver detto che ci sarà leggerezza e divertimento ha anticipato:

“Si imparerà anche qualcosa sugli italiani. Conosceremo meglio noi stessi e le nostre abitudini, i nostri gusti, ciò che pensiamo”.

Poi è sceso nel dettaglio rivelando che due coppie di concorrenti dovranno indovinare preferenze e percentuali in varie manche, mentre un esperto statistico avrà il compito di spiegare meglio come funzionano i sondaggi oltre a verificarne la veridicità.

L’ammissione di Nicola Savino: “Anche se sono più equilibrato ho ancora dei tratti infantili”

Successivamente il conduttore si è lasciato andare a una confessione sulla sua vita privata, ammettendo: “Anche se da adulto sono più equilibrato ho ancora dei tratti infantili”. Il conduttore in poche parole ha rivelato che si diverte ad esempio a fare degli scherzi idioti, come quello di far prendere degli spaventi di soprassalto: “Un po’ questo mio lato viene osteggiato in famiglia, ma alla fine mi tengono così come sono perchè ridere è la cosa più bella che c’è”. Sempre per quanto riguarda il suo passaggio a Tv8 ha affermato: “E’ come passare dall’esercito a un piccolo commando, c’è un po’ più di agilità e la rete per il suo profilo di freschezza mi somiglia. Il rischio c’è ma sono pronto!”.