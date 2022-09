Non è l’Arena, al via la nuova edizione: grandi novità per Massimo Giletti

Massimo Giletti torna la domenica sera e sulla competizione: “Parlano i dati d’ascolto”

Partenza super puntuale, se non addirittura in anticipo, quest’anno per Non è l’Arena che tornerà già da domenica 11 settembre. Ebbene sì, l’ex titolo della Rai, ormai consolidato su La7, torna nel suo giorno storico della domenica dopo il tentativo rivoluzionario dell’anno scorso di traslocare al mercoledì. Intervistato dal quotidiano Libero il conduttore spiega che quel cambiamento era stato fatto per dare un attimo di tregua al suo team di lavoro costretto a lavorare da sempre nel weekend. Tutto però torna alle origini e a tal proposito Giletti racconta che Silvio Berlusconi l’anno scorso lo chiamò per dirgli che secondo lui lo spostamento dalla domenica era un errore, in quanto Giletti per lui è l’uomo della domenica! Quest’anno Giletti si scontrerà con Zona Bianca su Rete4 e su questo Massimo dice:

“E’ un competitor in più, di cui avrei fatto volentieri a meno. Per il resto parlano i dati d’ascolto”.

Le elezioni politiche aprono la nuova stagione di Non è l’Arena: ecco il primo ospite

Nel corso dell’intervista Massimo Giletti non nasconde quali saranno i primi contenuti della nuova edizione. Ovviamente si parte con le imminenti elezioni politiche del 25 settembre e l’ospite della prima puntata sarà Matteo Salvini. Sull’argomento politico però Giletti appare scettico e spiega:

“E’ che sono un po’ perplesso. Ormai il dibattito è incentrato più sui politici che non sulla politica. Il mio tentativo sarà proprio quello di riportare il confronto sul Paese reale”.

Non ci saranno però i classici duelli tra leader politici, nonostante Giletti ammette gli alti ascolti che questi solitamente portano. Tuttavia spesso le situazioni degenerano e i duelli sembrano più spettacolo che politica, ecco dunque che il conduttore di La7 preferisce un altro tipo di format.

Non solo politica per Massimo Giletti: il conduttore pronto a tornare nelle zone di guerra

Superate le elezioni politiche a Non è l’Arena ci sarà spazio anche per molti altri temi. Tra questi, così come avvenuto nella scorsa edizione, Giletti è pronto a tornare sugli argomenti inerenti la guerra tra Russia e Ucraina. Nonostante l’anno scorso il conduttore sia stato fortemente attaccato Giletti non ha nessuna intenzione di far calare il sipario sul tema.

“Sto già progettando un viaggio nei territori contesi”

anticipa il conduttore.