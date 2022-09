Oroscopo Ada Alberti del weekend: le previsioni del 10 e 11 settembre 2022

Ada Alberti torna a Pomeriggio Cinque con le previsioni del fine settimana

Tornata in onda Barbara d’Urso con Pomeriggio 5 ecco che è tornata anche la rubrica dell’oroscopo del weekend, partendo come sempre dai primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: sarà un po’ spossante questa Luna piena, ma domenica si riprenderanno alla grande e saranno non solo vincenti, ma anche fortunati.

TORO: favorito l’amore in questo periodo. Occhio alle spese, ma almeno riceveranno gioie dai figli.

GEMELLI: la Luna è spossante anche per loro. Dovranno ripartire anche per il lavoro, quindi si dovranno dare da fare. Almeno domenica sarà carica di ottimismo.

CANCRO: devono dare il massimo nella professione. Quindi devono programmare al top tutto anche se qualcuno metterà i bastoni tra le ruote.

Oroscopo di sabato 10 e domenica 11 settembre 2022: le previsioni astrali

Si prosegue, poi, con le previsioni di Ada Alberti per i successivi quattro segni dello zodiaco tenendo conto di amore, lavoro e fortuna negli incontri:

LEONE: ci sono ottime novità in arrivo soprattutto nella giornata di domenica. Bene per coloro che viaggiano molto in questo periodo. Gioie per un nuovo incarico.

VERGINE: weekend interessante, ma soprattutto domenica perché questa Luna continua a essere spossante. Nuove sfide nella professione.

BILANCIA: ci sono gioie per un amore, è possibile, ma un nuovo incarico è in arrivo.

SCORPIONE: fertile, molto interessante, possono dare il tutto e per tutto.

Le previsioni del weekend secondo l’oroscopo di Ada Alberti degli ultimi segni

Infine gli ultimi segni dello zodiaco analizzati dall’oroscopo del 10 e 11 settembre:

SAGITTARIO: qualcosa stride. Se ne renderanno conto nella giornata di sabato, ma domenica riprenderanno a vivere con creatività e divertimento.

CAPRICORNO: qualche noia e contrasto in casa per questioni di denaro.

ACQUARIO: sono vincenti in maniera straordinaria e si confronteranno con molte persone e si sentiranno bene.

PESCI: qualcosa stride anche per loro, il consiglio dell’astrologa è quello di riposare un po’.