Oroscopo del giorno e domani, 10-11 settembre: le previsioni di Paolo Fox

Le previsioni astrali secondo Paolo Fox per i primi quattro segni

Come sempre si inizia con l’oroscopo di oggi e domani per i primi quattro segni dello zodiaco stando al suo Stellare:

ARIETE: in amore c’è un miglioramento. Si compensano le entrate e le uscite. Domani Luna nel segno. Grande voglia di cambiare lavoro.

TORO: la chiarezza in amore è fondamentale. Novità importanti sul lavoro. Domani emozione in più con Venere. Periodo di recupero sul lavoro.

GEMELLI: sono in atto delle divergenze professionali. Devono staccare la spina al più presto. Domani i conflitti sono da evitare. Meglio fare solo lo stretto necessario.

CANCRO: Luna favorevole. Meglio evitare di fare tutte le cose di fretta. Domani meglio non rivangare il passato. Si sentono stanchi e nervosi.

Oroscopo del 10 e 11 settembre 2022: le stelle degli altri segni zodiacali

Si continua con le previsioni di Paolo Fox per gli altri segni. Come sarà il lavoro? E l’amore sarà top o flop? Non dimenticando l’oroscopo del weekend:

LEONE: vitalità da sfruttare in amore. Possono progettare qualcosa di buono sul lavoro. Domani Giove e Luna favorevoli. Scelte importanti sul lavoro.

VERGINE: in amore c’è tanta armonia, ma sul lavoro non tutto procederà per il meglio. Domani giornata meno agitata del solito. La stanchezza si fa sentire.

BILANCIA: piccola complicazione in atto. C’è chi deve risolvere un problema legale. Domani rappacificazione in amore. Hanno dovuto cambiare molti progetti.

SCORPIONE: la voglia di rimettersi in gioco c’è ed è forte. Grandi cambiamenti in vista. Domani Venere torna favorevole. Le ipotesi di cambiamento non vanno sottovalutate.

Paolo Fox svela cosa succederà agli ultimi segni: l’oroscopo del giorno e domani

Infine gli ultimi segni zodiacali secondo Paolo Fox e il suo oroscopo del 10 e 11 settembre:

SAGITTARIO: nervosismo, ma almeno Saturno e Giove dalla loro parte. Domani meglio nutrire le passioni. Meglio dare un taglio alle preoccupazioni.

CAPRICORNO: giornata stressante per l’amore. Sarebbe un peccato rifiutare un progetto di lavoro. Domani sottotono in amore. Possono nascere belle occasioni.

ACQUARIO: meglio per l’amore e i sentimenti in generale. La stanchezza si fa sentire. Domani cielo importante per i sentimenti. Attenzione alle spese di troppo.

PESCI: Luna dona più disponibilità. Pazienza sul piano professionale. Domani grande insoddisfazione. Lo stress dà qualche problema.