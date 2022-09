Oroscopo Paolo Fox weekend prossimo: previsioni fine settimana 1-2 ottobre

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 28, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox e le previsioni dello zodiaco di sabato e domenica: ecco la situazione dei primi segni

Riprendiamo dall’ultimo numero di DiPiùTV alcune informazioni sull’oroscopo del fine settimana di sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022, riportando in questo paragrafo lo zodiaco dei primi quattro segni.

ARIETE: subito dopo il fine settimana i single potrebbero sentirsi un po’ agitati; dal weekend in poi le coppie, invece, potrebbero discutere anche per motivi banali;

TORO: quella di venerdì sarà una giornata intrigante per i single, mentre i prossimi giorni potrebbero vedere discussioni nelle coppie in crisi;

GEMELLI: il fine settimana darà il via ad un mese con una situazione astrologica migliore, dopo quello di settembre che è stato il mese più difficile;

CANCRO: le coppie devono fare le cose con calma per evitare momenti di tensione ma il weekend sarà migliore rispetto al resto della nuova settimana.

Oroscopo del prossimo weekend, secondo gruppo di segni zodiacali: previsioni dell’1 e 2 ottobre

Scopriamo, ora, cosa dicono le stelle di Paolo Fox in merito ad altri quattro segni, dal quinto all’ottavo, ricordando che l’oroscopo di questa settimana l’astrologo lo ha rivelato ieri in diretta a I Fatti Vostri.

LEONE: nel settore del lavoro ora più che mai è il momento di farsi valere e subito dopo il fine settimana, precisamente lunedì, potrebbero arrivare occasioni;

VERGINE: il weekend aprirà ufficialmente un mese nel quale le coppie possono recuperare se ultimamente ci sono state distrazioni o tensioni;

BILANCIA: il prossimo weekend darà il via ad una settimana che sarà favorevole, per il lavoro, per tutti coloro che sono nati sotto questo segno;

SCORPIONE: giornata intrigante per i single quella di venerdì ma bisogna evitare di impegnarsi in situazioni difficili.

Paolo Fox, oroscopo fine settimana: cosa dicono le stelle per gli ultimi quattro segni zodiacali

Concludiamo con le previsioni astrologiche dell’1 e del 2 ottobre degli ultimi quattro segni, consultando sempre la fonte citata sopra.

SAGITTARIO: nei prossimi giorni le coppie che sono state protagoniste di lontananza fisica o psicologica, dovranno recuperare;

CAPRICORNO: il weekend darà il via ad una settimana che sarà valida per le coppie che vogliono confrontarsi;

ACQUARIO: dal fine settimana in poi, i legami sentimentali che a settembre hanno avuto delle ombre potranno migliorare;

PESCI: dopo un mese di settembre pesante, da adesso in poi è importante un po’ di tranquillità.